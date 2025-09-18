IPAV: 40 familias de Colonia Barón y Macachín resultaron adjudicatarias de viviendas

Cuarenta familias dieron un paso decisivo hacia la casa propia merced al sorteo público realizado desde la Lotería de San Luis, con transmisión en vivo por la Televisión Pública Pampeana. La presidenta del IPAV, Erica Riboyra, destacó que se trata de viviendas abandonadas por el gobierno nacional y finalizadas con fondos provinciales, en el marco del programa Casa Propia-Construir Futuro.

La titular del organismo explicó que el proceso posterior al sorteo contempla “un periodo de diez días para impugnaciones, y luego vamos a estar entregando las viviendas”.

Riboyra destacó que el IPAV trabaja de manera continua en todo el territorio. “Cuando una vivienda se termina, inmediatamente se inicia la preparación de padrones. Ya estamos desarrollando este proceso en varias localidades, en coordinación con las familias, para que actualicen y completen su documentación. Así logramos integrar el padrón definitivo y garantizar la adjudicación a quienes resulten sorteados” señaló.

Respecto al anuncio reciente del Gobernador sobre la exención del pago de cuotas para jubilados y jubiladas, recordó que este beneficio está vigente desde el año pasado. “Se trata de un programa que alcanza a quienes perciben la jubilación mínima nacional. En esos casos, la inversión la asume el Gobierno provincial, asegurando que las familias puedan terminar de pagar sus viviendas. Muchas ya cancelaron a través de este sistema, y quienes aún tienen cuotas pendientes ahora recibirán 12 meses más de exención”, expresó.

Además, detalló que actualmente unas 1.200 familias se benefician con esta medida, pero que ahora también se incorporan los pensionados provinciales cuyos ingresos no superen la mínima.

“Es fundamental que las familias sepan que el trámite no es automático: deben ingresar a la página web del instituto, completar la documentación y esperar la confirmación. Una vez recibida, se les informa que están exceptuados del pago. Quienes ya tienen la exención vigente no necesitan hacer ningún trámite adicional”, aclaró.



MÉTODO

La modalidad de sorteo implementada por decisión del gobernador Sergio Ziliotto garantiza total transparencia en el proceso de adjudicación de viviendas. Para ello, se trabaja junto a la Lotería de San Luis, entidad seleccionada por contar con certificados de cumplimiento de normas IRAM y con la tecnología adecuada para llevar adelante esta tarea.

Además, las familias inscriptas en los padrones de Colonia Barón y Macachín participaron del acto a través de la plataforma Zoom, compartiendo sus emociones en la pantalla de la Televisión Pública Pampeana durante la transmisión en vivo.



BENEFICIARIOS DE COLONIA BARÓN

-Charette Elsa Carina 23.587.163

-Maestri María Soledad 27.897.311

-Benítez Gloria Martina 94.558.496

-Ballesteros Miranda Carolina Hortencia 33.835.458

-Hirsch Yanina Paola 31.173.561

-Suárez Sabrina Renée 35.385.986

-Acosta Yohana Maricel 36.201.045

-Martín Marina Agustina 31.093.098

-Schenheiter Alicia Sara Noemí 28.885.065

-Lucero Fernanda Gabriela 35.353.824

-Barroso María Luisa 38.038.428

-Chicco Ebertz Daniela Belén 34.946.215

-Contrera Fany Estefanía 39.054.920

-Dielschneider Evelin Anahí 37.397.525

-Hernández Leonardo Omar 33.201.524

-Muñoz Yesica Daiana 41.526.383

-Paredes Karina Natalia 32.788.637

-Kisner Diana Paola 39.054.905

Viviendas accesibles:

-Maribel Oliva 29.367.807

-Lorena Di Lorenzo 29.231.970

BENEFICIARIOS DE MACACHÍN

-Ramos Edgardo Fabián 28.559.724

-Márquez Rocío Ana Laura 31.561.498

-Sánchez César Emmanuel 31.435.299

-Aguirre Marisela Elizabeth 36.201.085

-Brest Horacio Raúl 11.698.115

-Bruno Wanda Nerea 38.923.355

-Aguilar Daiana Anahí 34.505.913

-Petto Dana Yanet 34.707.904

-Franco Daiana Belén 36.222.039

-Pedernera Rocío 33.653.835

-Mendiburu Antonela Yasmin 37.825.833

-Blas Vanina Rut 27.407.326

-Mota Noelia Yamila 33.653.870

-Kondolf Agustina Guadalupe 39.056.044

-Ramos Daiana Anahí 34.505.991

-Romano Julio César 30.042.668

-Ortellado Morena Mailén 45.796.390

-Eberts Tania Mailén 39.932.490

Viviendas accesibles:

-Gustavo Daniel Stefanazzi 29.848.948

-Daiana Gisella Fibiger 34.505.996