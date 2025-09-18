jueves 18, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Juegos Deportivos Pampeanos PCD: el disfrute más allá de la competencia

Jdp pcd basquetmasculino 17setiembre2025

En un clima de camaradería, de amistad y muchas sonrisas, se desarrollan los II Juegos Deportivos Pampeanos PCD en diferentes escenarios de Santa Rosa, con la presencia de alrededor de 200 atletas que representan a las 10 zonas deportivas de La Pampa.

La competencia, que muestra fielmente como creció el deporte para personas con discapacidad en esta Provincia, es organizada por la Subsecretaría de Deportes de La Pampa.

Jdp pcd boccia 17setiembre2025

Tras la emotiva ceremonia de inauguración, los Juegos PCD iniciaron ayer en el Polideportivo Butaló, en la pista de atletismo y en el Club Argentino, que cerrará mañana con partidos y pruebas que comenzarán a las 9 y finalizarán al mediodía.

En el Butaló compiten el fútbol PCD femenino y masculino y el básquetbol intelectual 5×5; mientras que el básquetbol de sillas de ruedas 3×3 concluye hoy (mañana se dan a conocer todos los resultados).
En tanto que en el Club Argentino se desarrollarán los encuentros de boccia; y en la pista de solado sintético el atletismo.

