Las aguas de reuso del río Atuel pasan por Algarrobo del Águila y anima la región ribereña

Llegar a Algarrobo del Águila y ver correr el río da una imagen y una sensación distinta, esperando que la misma correntada se vea en el verano para que los algarrobenses y visitantes puedan disfrutar de las instalaciones que concretó el municipio mejorando día a día la costa.

“Hacía mucho tiempo que no veíamos esta correntía que hoy tenemos, pero debemos decir que no se trata de que Mendoza esté cumpliendo el fallo de la Corte Suprema de Justicia sino que son aguas que no las usan y las dejan correr”, manifestó el intendente local, Oscar Gatica.

El jefe comunal se refirió también al apoyo a los productores agropecuarios a través de un remate feria mensual, la construcción de viviendas, los espacios deportivos y el acompañamiento de las personas mayores a través del programa Cumelén. “Todo es producto de un Estado presente, como el del Gobierno de La Pampa que siempre está junto a nosotros”, afirmó Oscar Gatica.

El intendente contó que el jueves 17 de septiembre “hubo un remate de hacienda de rodeo general de una empresa de negocios agropecuarios que se consolidó en Algarrobo del Águila y que le da una oportunidad a todos de poder vender su producción a precio de mercado con remates que superan siempre las mil o mil quinientas cabezas con una frecuencia de entre diez y doce remates anuales”.

Explicó que las ferias de hacienda “generan movimiento económico en el pueblo, en los servicios de alojamiento, la estación de servicio trabaja muy bien y la visita de muchos productores de otros lugares al remate”.

“Es un fuerte apoyo al productor pequeño que a veces venden cuatro o cinco terneros y se los pagan al mismo valor que aquel que vendió una o dos jaulas y eso los iguala poniéndolos en las mismas condiciones. Es eso lo que buscamos como gobierno, cuidando un Estado presente porque en lugares como el nuestro sin ese Estado presente es imposible, por eso hay que fortalecerlos con políticas que le hagan bien a la población para que se desarrollen y vivan mejor y de alguna manera la vida sea más justa para todos”, concluyó.