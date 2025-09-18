jueves 18, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Murió el periodista deportivo Walter Saavedra, conocido como “El poeta del gol”

Saavedrawalter relator fallecimiento 18setiembre2025

El periodista deportivo y relator Walter Saavedra, quien era conocido como “El poeta del gol”, murió a los 68 años.

La noticia fue confirmada este jueves a la mañana por el Club Atlético Unión de Santa Fe a través de sus redes sociales: “El Club Unión lamenta profundamente el fallecimiento del periodista y relator Walter Saavedra. Acompañamos a todos sus seres queridos en este difícil momento”.

Saavedra deleitó con sus relatos durante décadas a los fanáticos del fútbol, pasando por radios emblemáticas como Splendid y Rivadavia, entre tantas otras.

Incluso, cubrió Mundiales de fútbol como el de Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea y Japón 2002, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, mientras que también dijo presente en diversas ediciones de los Juegos Olímpicos y de la Copa América.

Antes de brillar con sus relatos, Saavadra fue arquero, peón de albañil, pintor, letrista y artesano, entre otras profesiones.

Saavedra no solo se lució en radio, sino que también dejó una huella en la televisión y en la literatura, con sus emocionantes poesías.

