Necrológica de Eduardo Castex – Jueves 18

Ha dejado de existir en Eduardo Castex la vecina Martha Alicia Bembenuto (72 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este jueves 18, a las 11 horas, en el cementerio local.
Informó Cochería Cospec Ltda
jueves 18, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Ha dejado de existir en Eduardo Castex la vecina Martha Alicia Bembenuto (72 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este jueves 18, a las 11 horas, en el cementerio local.
Informó Cochería Cospec Ltda