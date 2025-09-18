jueves 18, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Necrológica de Eduardo Castex – Jueves 18

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Cocheriacospecltda necrologica setiembre2023

Ha dejado de existir en Eduardo Castex la vecina Martha Alicia Bembenuto (72 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este jueves 18, a las 11 horas, en el cementerio local.

Informó Cochería Cospec Ltda

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Tecnohuose banner setiembre2025Sancorseguro banner setiembre2025 lateralCospecltda banner abril2025 400x300
Antar banner abril2025Refrigeradossantiago 15setiembre