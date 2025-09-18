Ziliotto firmó un convenio con CREA para potenciar la innovación agropecuaria

El gobernador Sergio Ziliotto rubricó un Convenio Marco de Colaboración y Cooperación Técnica con la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), con el objetivo de impulsar la innovación, la sustentabilidad y el agregado de valor en la producción pampeana. El trámite administrativo se concretó en el congreso que se realiza en Tecnopolis.

El gobernador Ziliotto consideró que el convenio “le da un marco institucional al trabajo que ya venimos haciendo y potencia aún más el trabajo articulado con los grupos CREA que son los que están en el territorio buscando la forma de producir más y mejor”.

El convenio fue firmado durante el Congreso CREA, que se realiza en Tecnópolis bajo el lema “Viví la energía transformadora”, que reunió a más de 7.000 personas entre socios, empresas, instituciones y representantes de distintos sectores. El evento se organizó en torno a tres grandes ejes: la evolución demográfica, el aporte de la tecnología y la construcción de un futuro ambientalmente sostenible.

El acuerdo, firmado junto al presidente de CREA, Fernando de Nevares, y su secretario, Sebastián Sabattini, abre un espacio de trabajo conjunto para el desarrollo de actividades de investigación, capacitación, transferencia tecnológica y generación de conocimiento orientado a mejorar los distintos sistemas de producción agropecuaria y sus cadenas de valor.



SINERGÍA PÚBLICO – PRIVADA

El convenio establece que los proyectos específicos se instrumentarán a través de acuerdos particulares, en los que se definirán objetivos, responsables, cronogramas y fuentes de financiamiento. Estos permitirán coordinar tareas de producción, innovación y formación de recursos humanos, con un seguimiento técnico permanente y la obligación de presentar informes de avance.

Desde el Gobierno Provincial se destacó que esta alianza se enmarca en la decisión política de consolidar un modelo de desarrollo sustentable que potencie la competitividad, la apertura de mercados y la generación de empleo de calidad. A la vez, el trabajo con CREA refuerza la estrategia de sinergia entre el Estado y el sector privado para fortalecer el entramado agroindustrial.

COMPROMISOS Y ALCANCES

El convenio tendrá una vigencia de cinco años, prorrogable por períodos similares, y contempla la designación de un representante por cada parte para orientar las tareas y evaluar los proyectos que se acuerden. Además, establece la confidencialidad de la información técnica y científica que surja de las investigaciones conjuntas, resguardando el uso responsable de los datos y resultados.

Se prevé que el financiamiento de las actividades se defina en cada convenio específico, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias, y que ambas instituciones trabajen en un marco de buena fe, cooperación y respeto mutuo.

Con esta iniciativa, el Gobierno de La Pampa ratifica su compromiso con un modelo productivo que no solo garantice eficiencia y competitividad, sino también la sostenibilidad ambiental y social. La articulación con CREA permitirá trasladar nuevas tecnologías y prácticas innovadoras al sector agropecuario, fortaleciendo así el desarrollo integral de las empresas pampeanas y su integración con la comunidad.