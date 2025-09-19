viernes 19, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
117 aniversario de Castex: Entregaron reconocimientos a panaderos y lecheros

117aniversario reconocimiento panaderos lecheros 18setiembre2025 2

En las instalaciones del Centro Cultural Municipal (CCM) se reconocieron a ocho decenas de lecheros y panaderos, a quienes las autoridades municipales los calificaron como “guardianes de sabores y tradiciones”. Con la nostalgia y los recuerdos a flor de piel, recordaron las madrugadas de trabajo intenso para proveer sus productos a generaciones de vecinos castenses, aún en jornadas con climas adversos y desconociendo el rojo de los almanaques.

117aniversario reconocimiento panaderos lecheros 18setiembre2025 7

Durante la velada actuaron los artistas santarroseños Verónica Baraybar y Camilo Suarez, y los asistentes pudieron observar una muestra de objetos históricos utilizados para realizar estas actividades comerciales, que organizaron desde el Museo Histórico Municipal “Juan Ricardo Nervi”.

117aniversario reconocimiento panaderos lecheros 18setiembre2025 1

Las autoridades municipales entregaron los recordatorios en el marco de las actividades programadas para conmemorar este 117 aniversario de Eduardo Castex.

117aniversario reconocimiento panaderos lecheros 18setiembre2025 6

El tambo es una actividad extinguida en esta localidad, por las normas sanitarias y porque ya no hay más industrias lácteas en la zona. Graciela Rodríguez –muy emocionada- recordó la experiencia de su familia en el Lote II, donde varias familias comercializaban leche suelta en las casas y comercios castenses.

117aniversario reconocimiento panaderos lecheros 18setiembre2025 4

Los panaderos también tienen sus historias, pero el avance tecnológico les permitió alivianar sus tareas. Ya no existen los hornos de leña, los circulares simplificaron y redujeron las horas de trabajo. En representación de los reconocidos, Ricardo Arnhold, relató que abrió –junto a su esposa ya fallecida- la panadería el 10 de febrero de 1977 y trabajó hasta mayo de este año.

117aniversario reconocimiento panaderos lecheros 18setiembre2025 5

