117 aniversario de Castex: Entregaron reconocimientos a panaderos y lecheros

En las instalaciones del Centro Cultural Municipal (CCM) se reconocieron a ocho decenas de lecheros y panaderos, a quienes las autoridades municipales los calificaron como “guardianes de sabores y tradiciones”. Con la nostalgia y los recuerdos a flor de piel, recordaron las madrugadas de trabajo intenso para proveer sus productos a generaciones de vecinos castenses, aún en jornadas con climas adversos y desconociendo el rojo de los almanaques.

Durante la velada actuaron los artistas santarroseños Verónica Baraybar y Camilo Suarez, y los asistentes pudieron observar una muestra de objetos históricos utilizados para realizar estas actividades comerciales, que organizaron desde el Museo Histórico Municipal “Juan Ricardo Nervi”.

Las autoridades municipales entregaron los recordatorios en el marco de las actividades programadas para conmemorar este 117 aniversario de Eduardo Castex.

El tambo es una actividad extinguida en esta localidad, por las normas sanitarias y porque ya no hay más industrias lácteas en la zona. Graciela Rodríguez –muy emocionada- recordó la experiencia de su familia en el Lote II, donde varias familias comercializaban leche suelta en las casas y comercios castenses.

Los panaderos también tienen sus historias, pero el avance tecnológico les permitió alivianar sus tareas. Ya no existen los hornos de leña, los circulares simplificaron y redujeron las horas de trabajo. En representación de los reconocidos, Ricardo Arnhold, relató que abrió –junto a su esposa ya fallecida- la panadería el 10 de febrero de 1977 y trabajó hasta mayo de este año.