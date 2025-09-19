Cinco empresas cotizaron para ampliar la Escuela N° 129 de Algarrobo del Águila

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos licitó la ampliación de la Escuela Primaria 129 de Algarrobo del Águila. La obra cuenta con un presupuesto oficial actualizado de $ 451.040.111 y un plazo de ejecución de 365 días.

El acto de apertura de sobres se realizó con la presencia de los ministros Alfredo Intronati (Obras y Servicios Públicos) y Marcela Feuerschvenger (Educación); el intendente de Algarrobo del Águila, Oscar Gatica; y representantes de las empresas oferentes.

En total, cinco constructoras pampeanas presentaron propuestas consideradas “muy razonables”, todas por debajo del 10% del presupuesto oficial.

El ministro Intronati destacó que la ampliación surge de un pedido del intendente local al gobernador Sergio Ziliotto, quien se había comprometido con la comunidad en un aniversario de la localidad. “La escuela, que actualmente cuenta con cuatro aulas, requiere la incorporación de dos más y de un espacio cubierto para actividades. Es una necesidad concreta que hoy comienza a resolverse gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Educación”, expresó.

“Las infraestructuras escolares constituyen un pilar social fundamental para la educación pública, ya que garantizan condiciones dignas, seguras y adecuadas para el aprendizaje. Un edificio escolar bien planificado no solo ofrece aulas confortables, espacios de recreación y ambientes pedagógicos modernos, sino que también promueve la igualdad de oportunidades: todos los estudiantes, sin importar su origen o contexto, acceden a un entorno que favorece su desarrollo integral», añadió.

«Las escuelas son mucho más que lugares físicos, son centros de encuentro comunitario, de integración y de construcción ciudadana. Contar con infraestructuras sólidas y actualizadas refleja la presencia activa del Estado, que asegura el derecho a la educación, fomenta la inclusión social y sienta las bases para una sociedad más equitativa y con mayores posibilidades de progreso colectivo”, concluyó Intronati.

DETALLES DEL PROYECTO

El establecimiento actualmente cuenta con cuatro aulas para seis grados y carece de un patio cubierto. La ampliación contempla:

-Construcción de dos nuevas aulas, un núcleo sanitario adaptado y un patio cubierto.

Refuncionalización de un depósito existente.

-En total, 225,8 m² de nueva construcción y 66,65 m² de remodelación, que se suman a los 373,76 m² actuales.

-El diseño respeta la tipología original del edificio e incorpora criterios de sustentabilidad y eficiencia energética, con aislaciones en muros y techos, calefactores solares y sistemas de aprovechamiento de energías renovables. También se renovarán las instalaciones eléctricas, cloacales, de gas y agua.

-En materia de seguridad, se instalarán matafuegos, detectores de humo y sistemas de alarma, además de garantizar accesibilidad mediante sanitarios y accesos adaptados.

-Con esta inversión, la Provincia busca fortalecer la infraestructura educativa y asegurar que Algarrobo del Águila cuente con un entorno escolar seguro, funcional y adecuado para el desarrollo integral de alumnos y docentes.