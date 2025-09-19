viernes 19, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
En Santa Rosa detuvieron a un hombre que tenía pedido de captura en Chubut

Patrullero Policia Santarosa 3marzo2025

Agentes de la Policía pampeana detuvieron –este viernes- en Santa Rosa a un hombre que tenía un pedido de captura en Chubut.

Los efectivos de la Seccional Cuarta arrestaron -a las 8.15 horas- a un hombre en el estacionamiento de la Casa de Gobierno. 

«Cuando efectuaron los trámites correspondientes, los efectivos descubrieron que el hombre era oriundo de Puerto Madryn y tenía un pedido de captura por rebeldía en la provincia de Chubut por lo que se le dio intervención a los agentes de la Seccional Primera», dijeron los voceros de las fuerzas de seguridad. 

Los policías trasladaron al detenido, en calidad de preventiva, a la Seccional Primera por lo que tomó intervención la Oficina Judicial local. 

