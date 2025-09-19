Nación las abandonó, la provincia las terminó y 34 familias de 25 de Mayo ya tienen casa propia

La entrega de viviendas, concretada durante este viernes, formó parte de una serie de actos conmemorativos por el aniversario de 25 de Mayo. La presidenta del IPAV, Erica Riboyra, en su discurso enfatizó sobre la decisión política del gobernador, Sergio Ziliotto, que permite que en La Pampa “cada vez se construyan y se entreguen más viviendas». Monsalve, por su parte, destacó que “la Provincia estuvo siempre presente”.

Durante la ceremonia de entrega, se destacó que las viviendas forman parte de la política habitacional que impulsa el gobierno pampeano, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades en cada rincón de la provincia. Y remarcaron que la construcción de hogares no sólo transforma la vida de cada familia, sino que también genera trabajo local, dinamiza la economía y fortalece el arraigo en las comunidades.





El acto contó con la presencia de los ministros Horacio di Nápoli (Seguridad y Justicia), Alfredo Intronati (Obras y Servicios Púbicos), Marcela Feuerschvenger (Educación) y Guido Bisterfeld (Hacienda y Finanzas), y otros integrantes del gabinete provincial.

“TRABAJO CONJUNTO”

Riboyra destacó la importancia de compartir este proceso desde el inicio. “Con muchos de ustedes recorrimos un largo camino hasta llegar a este momento, desde las inscripciones o desde el sorteo de viviendas, donde compartimos la alegría de los que salían beneficiados”, dijo.

“Para nosotros significa estar cerca, significa el acompañamiento, y esto nos permite tener claro cuáles son las necesidades de cada familia y estar presentes. Por eso sabemos que todavía falta y que hay muchas familias que están esperando por tener la misma posibilidad, y con la cuota que ustedes van a empezar a pagar vamos a seguir construyendo viviendas para esas familias”, afirmó.

La presidenta del IPAV subrayó que la concreción de estas obras no fue fruto de la casualidad, sino de decisiones políticas claras: “Esto no es casualidad, esto es producto del trabajo conjunto, porque los adjudicatarios cumplen con su obligación de pago y eso nos permite seguir adelante”. “Ustedes saben que estas viviendas comenzaron a construirse con fondos que después dejaron de enviarse porque les pasaron la motosierra nacional, y tuvieron que ser finalizadas con fondos provinciales. Y si fueron finalizadas fue porque estuvo la decisión política del gobernador, Sergio Ziliotto, para que estas viviendas se puedan terminar y hoy se puedan estar entregando”, añadió.

La funcionaria resaltó el valor de la unidad y la corresponsabilidad para seguir proyectando nuevas soluciones habitacionales: “Fíjense qué importante es que todos tengamos el mismo objetivo, porque si seguimos trabajando juntos, si seguimos cumpliendo con el pago de las cuotas, si seguimos acompañándonos, no tengo dudas de que 25 de Mayo va a contar con la posibilidad de hacer más viviendas y más obras para la localidad”.

Finalmente reconoció el rol clave que cumple 25 de Mayo como motor productivo y estratégico de la Provincia. “Junto a estas políticas de Estado, se consolida el crecimiento de la localidad y se refuerza el compromiso de seguir acompañando a su comunidad en cada etapa de desarrollo” cerró.