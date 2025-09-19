viernes 19, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Oficial: Los convocados de la Selección Argentina Sub 20 para el Mundial de Chile

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Placentediego directortecnico seleccionargentina sub20 18setiembre2025

Diego Placente, el director técnico de la Selección Argentina Sub-20, confirmó la lista de 21 convocados para el Mundial de la categoría, que se jugará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Si bien la nómina incluye a siete jugadores que militan en el exterior, también importantes ausencias. Figuras clave como Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) y Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) no estarán en el torneo, ya que sus respectivos clubes no los cedieron.

El conjunto argentino debuta el próximo 28 de septiembre ante Cuba. Sigue contra Australia, el 1° de octubre; y cierra la fase de grupos ante Italia, el 4 de octubre.

Los convocados de Diego Placente para el Mundial Sub-20

ARQUEROS

-Santino Barbi (Talleres)

-Álvaro Busso (Vélez)

-Alain Gómez (Valencia)

DEFENSORES

-Dylan Gorosito (Boca)

-Santiago Fernández (Talleres)

-Tobías Ramírez (Argentinos)

-Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)

-Juan Manuel Villalba (Gimnasia de La Plata)

-Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)

-Julio Soler (Bournemouth)

MEDIOCAMPISTAS

-Tomás Pérez (Porto)

-Milton Delgado (Boca)

-Tobías Andrada (Vélez)

-Álvaro Montoro (Botafogo)

-Valentino Acuña (Newell’s)

DELANTEROS

-Santino Andino (Godoy Cruz)

-Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)

-Ian Subiabre (River)

-Mateo Silvetti (Inter Miami)

-Gianluca Prestianni (Benfica)

-Maher Carrizo (Vélez)

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Refrigeradossantiago 15setiembre
Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Cospecltda banner abril2025 400x300Sancorseguro banner setiembre2025 lateralAntar banner abril2025Tecnohuose banner setiembre2025