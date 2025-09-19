Volcó un tráiler que trasladaba toros a la exposición de Realicó

Un tráiler cargado con tres toros y que era remolcado por una camioneta volcó en cercanías del Colegio Agropecuario de Realicó. Los animales que eran trasladados a la exposición rural de Realicó sufrieron algunos golpes.

El conductor del rodado que remolcaba el tráiler resultó ileso. La policía local cortó la ruta para retener los animales en la banquina y evitar accidentes. Además, ambos rodados quedaron sobre el pavimento.

El siniestro vial se registró ayer -aproximadamente a las 10.30 horas- entre los kilómetros 480-481 de la Ruta Nacional 35, frente al establecimiento rural “El Gurí”, al sur de Realicó.

Fuentes policiales informaron que por causas que se investigan una camioneta Chevrolet que arrastraba un tráiler jaula con tres toros perdió el control y volcó el acoplado. El hombre con los animales de Colonia Barón circulaba de sur a norte y se dirigía a la rural de Realicó, donde este fin de semana se lleva a cabo la exposición.

Trabajó en el lugar la policía local que dispuso el corte preventivo de la ruta para resguardar los animales.

Fotografía: Infotec