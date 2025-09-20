117 aniversario de Castex: En el CD reconocieron a comercios históricos

En las instalaciones del Concejo Deliberante (CD) de Eduardo Castex se entregaron placas y diplomas a los titulares de los comercios que tienen más de 50 años de trayectoria. Por ordenanza municipal se dispuso una “distinción honorifica” por su aporte “al desarrollo económico y social” de esta ciudad. El programa de Reconocimiento a comercios históricos, se estableció que serán subsidiados “en un 100 por ciento” en la habilitación comercial municipal, mientras mantengan su actividad.

Los concejales destacaron que se trata de un merecido homenaje a comercios históricos que atravesaron “ épocas difíciles y momentos de crecimiento, pero siempre con la misma vocación de servicio, trabajo y compromiso”.

“En el marco de este aniversario, celebramos no solo los años de Eduardo Castex, sino también la perseverancia y la trayectoria de quienes han sostenido su actividad durante medio siglo o más”, destacaron.

COMERCIOS RECONOCIDOS

Loretti Deportes- inicia su actividad en diciembre de 1955

Tienda Bottino- inicia su actividad el 15 de marzo de 1943.

Tienda Casa Bruno inicia su actividad el 01 de enero de 1975.

Canaves Neumáticos inicia su actividad el 01 de septiembre de 1973.

Electromecánica Khöler- inicia su actividad el 30 de junio de 1959.

Metalúrgica Elero- Danomet- inicia su actividad el 02 de de 1974.

Heladería Pfeiffer- inicia su actividad el 15 de octubre de 1968.

Carpintería “Don Nino” de Novelino Pelizza- inicia su actividad el 01 de junio de 1974.

Tienda Schiavonni- inicia su actividad el 1 de enero de 1942.

Taller Regojo- inicia su actividad en mayo de 1961.

Carbonell Bazar- inicia su actividad en el año 1922.

Metalúrgica Luchino inicia su actividad el 1 de enero de 1961.

Brandemann y Cia. inicia su actividad en 1958.

Por último, realizaremos un reconocimiento especial a un comercio que funcionó hasta septiembre de este año, por más de 50 años atendida siempre por su misma dueña: Nermys Piorno..