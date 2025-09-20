117 aniversario de Castex: Entregaron créditos y sortearon escrituras del Barrio Evita

Hoy se cumplen 117 años de la fundación de Eduardo Castex, y las autoridades colocaron una ofrenda floral en el Monumento al Trabajador, donde yacen los restos del fundador de esta ciudad y su esposa. Las actividades continuaron en el SUM Cumelén.

Las autoridades municipales sortearon tres escrituras de viviendas del Barrio Evita.

Además, se entregaron 16 créditos del Programa Soluciones Habitacionales y 11 créditos del Programa municipal para Mejoramiento de Viviendas.

CONTINÚAN LOS FESTEJOS

La conmemoración del 117 aniversario de Eduardo Castex continuará este domingo 21.

A las 15.30 horas está prevista la celebración del Día de los Estudiantes en el Complejo Polideportivo municipal, donde se realizará la “fiesta de la nieve” con una “batalla de DJ´s”.

A las 16 horas, se habilitará el Paseo de Artesanos en la plaza San Martín, y desde las 19 horas se desarrollará el desfile cívico militar frente al Reloj Cucú.

A las 21 horas, está previsto -sobre Avenida Independencia- actuaciones artísticas, con la participación de Ballet Kimey, la Milonga en Eduardo Castex, el grupo folclórico Vinales y el cierre con Facu y la Fuerza.

Además, habrá patio de comidas con la participación de emprendimientos gastronómicos locales.