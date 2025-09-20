Joven apuñalado en una pelea callejera en Santa Rosa

Un joven recibió una herida con un arma blanca durante una pelea en la vía pública. El herido pidió ayuda en un complejo de departamentos. Asimismo, el chico decidió no hacer la denuncia.

Un joven de 24 años de edad fue apuñalado en una pelea que mantuvo con otra persona. Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió este sábado a la madrugada en el barrio Villa Germinal, ubicado al norte de la ciudad de Santa Rosa, publicó el diario La Arena.

«A las 5 horas recibimos un llamado de que había un sujeto con una herida de arma blanca en el interior de un patio de un complejo de departamentos sobre la calle Filiberto al 2.500. El propietario del inmueble explicó que el joven agredido le había golpeado la puerta para pedirle auxilio», detallaron los voceros.

Los uniformados hablaron con el damnificado, quien les dijo que había tenido una pelea en la intersección de las calles Antártida Argentina y Maestros Salesianos, donde fue herido en el glúteo derecho.

El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) se hizo presente en el lugar y dispuso el traslado del herido al hospital «René Favaloro».

Posteriormente, los agentes policiales le tomaron declaración, pero el joven decidió no hacer la denuncia penal. «No obstante, se inició una investigación preliminar, bajo intervención de la Fiscalía de Delitos contra las Personas», señalaron desde la policía.