sábado 20, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Necrológica de Eduardo Castex –  Sábado 20

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Cocheriacospecltda necrologica setiembre2023

Ha dejado de existir  en Eduardo Castex la vecina Noemí Pellegrino viuda de García (92) El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este domingo 21, a las 10 horas, en el cementerio local.

Informó Cochería Cospec Ltda

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Refrigeradossantiago 15setiembreTecnohuose banner setiembre2025Antar banner abril2025Cospecltda banner abril2025 400x300
Sancorseguro banner setiembre2025 lateralExpocastex2025 julio2025 lateral 400x533