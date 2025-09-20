Necrológica de Eduardo Castex – Viernes 19

Ha dejado de existir en Eduardo Castex el vecino Luis Pedro “Chiquito” Avalle (89 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este sábado 20, a as 10.30 horas, en el cementerio local.
Informó Cochería Cospec Ltda
