sábado 20, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Necrológica de Eduardo Castex – Viernes 19

Ha dejado de existir en Eduardo Castex el vecino Luis Pedro “Chiquito” Avalle (89 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este sábado 20, a as 10.30 horas, en el cementerio local.

Informó Cochería Cospec Ltda

