Tragedia en Santa Rosa: Hallaron sin vida a un bebé de un mes

Un trágico episodio se registró este sábado en Santa Rosa, cuando un bebé de un mes fue encontrado sin signos vitales y, pese a la atención médica, no se logró reanimarlo. Todas las pruebas apuntan a que se trató de un hecho accidental.

Todo ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Maipú y el caso trascendió a raíz del fuerte operativo que se desplegó en el lugar. Personal de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia, junto al Laboratorio Forense de la Agencia de Investigación Científica (AIC) realizaron una serie de pericias en el lugar, lo que llamó la atención de los y las vecinas, publicó el diario La Arena.

Fuentes ligadas a la investigación explicaron que el operativo se desencadenó a raíz de un llamado al Servicio de Emergencias Médicas (SEM). «Fue un accidente doméstico fatal. Los padres de unos mellizos de un mes encontraron a uno de los bebés sin signos vitales y con un poco de sangre en la boca, por lo que pidieron una ambulancia», indicaron.

Como la ambulancia no llegaba, decidieron acudir por su cuenta a la guardia del hospital René Favaloro donde ingresó con código rojo. «Se lo intentó reanimar durante media hora, pero falleció», lamentaron.

NO HAY SIGNOS DE VIOLENCIA

Rápidamente se inició una investigación, con intervención de la Fiscalía de Delitos contra las Personas. «Se le hizo una tomografía post mortem y no dio signos de violencia», señalaron.

Luego se le practicó una autopsia y, según las fuentes consultadas, se habría ahogado con leche porque se hallaron restos en el pulmón. «Coincide con lo que declaró la madre, que se había levantado a las seis de la mañana para alimentarlos», señalaron.

A esto se le sumó el resultado de la inspección ocular que realizó la AIC, donde no encontró «nada extraño» e incluso constató que todos dormían en la misma habitación, que estaban bien cuidados y que no había signos de abandono.

TRAGEDIA ACCIDENTAL

Además, personal del Equipo de Abordaje a Incidentes Críticos de la Policía de la Provincia de La Pampa (Edaic) prestó colaboración y, junto a una psicóloga, entrevistaron a los padres. «Ante el hecho se activó de inmediato el protocolo de intervención y no se encontraron inconsistencias». Además, preventivamente se les secuestró el celular a ambos.

Fuentes ligadas a la investigación indicaron que los resultados de todas las pericias fueron «contundentes» hasta el momento, incluyendo la autopsia, el abordaje y los estudios médicos, y todo indica que «no fue violento, sino que se ahogó. Fue una tragedia accidental».