¿Vendetta en Castex?: Le incendiaron intencionalmente el auto a un policía

La policía de Eduardo Castex investiga el incendio intencional de un automóvil Fiat Cronos, que se encontraba estacionado frente a la vivienda de un efectivo que presta servicios en la comisaría castense. El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes, y se inició una causa judicial con intervención de la Fiscalía Adjunta de Eduardo Castex, a cargo del doctor Carlos Álvarez Ciaffoni.

El rodado era propiedad de un matrimonio de policías, y se encontraba estacionado frente al inmueble donde residen, en la zona sur de Eduardo Castex.

El incendio se habría originado aproximadamente a las 4 horas, y requirió la intervención de los bomberos voluntarios de Eduardo Castex, pero igualmente el rodado sufrió daños totales.

Por las características del episodio se requirió la presencia de los bomberos de Santa Rosa, para que realicen las pericias que permitan confirmar el origen de las llamas, dado que por las característica del episodio existirían fundadas sospechas que se trataría de hecho intencional.

