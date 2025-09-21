Bailarines pampeanos participan en un certamen internacional en Corea del Sur

Los bailarines pampeanos Melany Sagrado, Marcos Hernández, Danila Rodríguez y Luján Sosa viajan rumbo a Corea del Sur, integrando compañías foráneas que competirán en un festival internacional y también realizarán presentaciones artísticas en la ciudad de Cheonan.

“No conozco la cultura de Corea del Sur, pero sabemos que tienen mucha devoción por el tango. Nosotros además llevamos un cuadro de boleadoras, malambo, un cuadro salteño, las danzas más conocidas -zamba, chacarera y gato- que a nosotros siempre nos despiertan algo”, relató la joven piquense Melany Sagrado en una comunicación telefónica con esta corresponsalía.

La entrevistada recordó que el año pasado realizó una gira por Países Bajos y Francia, integrando el reconocido ballet Bien Argentino que dirige Ángel Carabajal, y entabló amistad con bailarines de distintos sitios. “Uno de los integrantes de la delegación tenía previsto el viaje con su compañía Sentir Patrio de Oncativo, y nos convocó junto a mi primo Marcos Hernández (NdR: es oriundo de Trenel) y aceptamos participar”, narró.

En el caso de Daniela Rodríguez y Luján Sosa viajan integrando un ballet sureño, a quienes la piquense y el trenelense no conocen, pero destacaron la importancia de que “todos representamos a Argentina”.

Los bailarines pampeanos viajaron este sábado, y tienen un vuelo de 18 horas hasta Etiopía donde tienen una escala, y después emprenden otras 12 horas de viaje hasta Corea del Sur.

“Muy intensa”.

La gira tendrá una extensión de 15 días, y si bien será más breve que la realizada el año pasado por Países Bajos y Francia, en este caso sería “muy intensa”, dijo Sagrado.

En Cheonan, las delegaciones argentinas participarán de un festival internacional que “es competitivo” y también realizarán presentaciones. El ballet de Oncativo está integrado por 14 bailarines, y los pampeanos destacaron que “se armó un grupo muy lindo y todos somos muy unidos”.

“Algo impensado”.

Melany Sagrado recordó que empezó a bailar a los 7 años, y transcurridos 20 años no se imaginó que “en este momento iba a estar haciendo giras”.

“Es algo que cuando arrancas a bailar folclore no tenés esa expectativa o lo ves como muy lejano, pero lentamente si perseguís un sueño, hacés contactos, te informás, conocés bailarines y se van dando estas cosas hermosas”, expresó orgullosa.

Sagrado es contadora y continuará trabajando en forma remota durante la gira, pero detalló que habitualmente durante la mañana se dedica a su actividad profesional y por la tarde da clases de folclore y baila. “Últimamente soy más profesora y bailarina”, expresó risueña.

“Es una gran posibilidad que podamos a salir a bailar al mundo, porque desde La Pampa a veces no se hace fácil a una compañía poder salir al exterior. Y no soy referente de nada, pero si puede decir que tenemos que trabajar para cumplir los sueños”, expresó.

“Llevar la bandera argentina -continuó- en cualquier parte del mundo, genera un gran orgullo poder verla en cualquier parte del mundo, porque además representar a nuestro país es una sensación hermosa”, destacó.