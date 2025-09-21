El STJ dispuso asueto en Santa Rosa: la tormenta provocó destrozos e inundaciones en el Centro Judicial

El Superior Tribunal de Justicia (STJ), debido a los graves inconvenientes que el temporal del sábado provocó en el Centro Judicial de Santa Rosa, dispuso -para este lunes- asueto judicial para todos los organismos jurisdiccionales y administrativos que funcionan allí.

La resolución abarca a los edificios de los fueros civil y penal, la Procuración General, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

La tormenta del sábado, con lluvia y fuertes vientos, hizo que el granizo tapara las canaletas de los techos de los edificios y el agua ingresara a ellos desde los pisos más altos y llegara hasta el subsuelo. Como consecuencia del fenómeno meteorológico excepcional hubo desprendimientos de cielorraso y daños por goteras en equipos informáticos y en distintas oficinas.

Por esa razón, el personal de limpieza y mantenimiento trabajó toda la jornada de ayer –y lo siguió haciendo hoy– con el fin de garantizar la seguridad y salubridad, tanto de los empleados/as como del público en general.

Pero más allá de ese esfuerzo por acondicionar todas las dependencias y reparar los daños lo antes posible, y ante la incertidumbre de cuándo concluirán esos trabajos, el STJ consideró conveniente disponer el asueto de mañana para que se puedan completar las tareas de reparación y evaluación de daños.

La medida solo alcanza a los organismos que funcionan en el Centro Judicial. El resto de las dependencias de la Primera Circunscripción Judicial, con sede en Santa Rosa, incluyendo el Superior Tribunal de Justicia, trabajarán con normalidad.​