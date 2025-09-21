Inédito: Argentina y México compartieron el oro en el Panamericano U23 de sóftbol

Los seleccionados de Argentina y México fueron declarados ganadores del II Panamericano U-23 de sóftbol que se disputó en Santa Rosa, y que no se pudo finalizar en cancha debido a las inclemencias climáticas de las jornadas de viernes y sábado.

Ante la imposibilidad de cerrar las competencias en el estadio Arnaldo Bautista Gómez, cuyo campo de juego quedó muy dañado luego de las intensas tormentas que afectaron a la capital pampeana, los organizadores decidieron que el oro sea compartido entre argentinos y mexicanos, que fueron los dos mejores teniendo en cuenta el coeficiente de los resultados de la Primera Ronda, publicó el diario La Arena.

El tercer lugar (bronce) fue para Canadá; en tanto que cuarto quedó Venezuela, el elenco que completó el cuarteto de clasificados para ir al Mundial que se disputará e año próximo en Sincelejo, Colombia.

La definición se hizo esperar hasta la tarde-noche de ayer, luego de una jornada de incertidumbre y de una última fecha que había quedado trunca cuando en la madrugada del sábado se desató la tormenta que impidió que Argentina y México concluyeran su duelo.

Ese partido, entre los dos que llegaban como líderes a la última fecha de la fase inicial, se extendió hasta pasadas las 2 de la mañana y finalmente fue cancelado con el resultado 1 a 1.

Anteriormente, en esa jornada final del Round Robin, que estuvo retrasada por las lluvias, Canadá le había ganado un partido clave a Venezuela por 5 a 1; mientras que Guatemala había dado la nota al vencer a Estados Unidos por 4 a 1 y República Dominicana había superado a Perú por 3 a 0.

Con esos resultados, Argentina y México habían quedado con 5 triunfos y 1 derrota cada uno (aún pendiente su duelo empatado); mientras que el resto sí habían completado los siete partidos de esa Primera Fase: Canadá (5 victorias y 2 derrotas); Venezuela (4 y 3); Estados Unidos (3 y 4); Dominicana (3 y 4); Guatemala (2 y 5); Perú (0 y 5).

Compartido.

Ante ese panorama, y teniendo en cuenta que las condiciones climáticas no acompañaban, la organización del Panamericano informó ayer en primer lugar la suspensión definitiva del partido Argentina-México y también de la jornada final, en la que debían disputarse los partidos por el quinto puesto, tercer puesto y la gran final.

Por la tarde, la Comisión Técnica se reunió con los responsables de los equipos involucrados en la definición, y finalmente decidieron que el torneo se definiría por el coeficiente de eficacia (partidos ganados y perdidos) en la Primera Ronda.

Así, Argentina y México fueron declarados ganadores y compartieron el oro; mientras que Canadá se quedó con el bronce. Los jugadores albicelestes recibieron las medallas en el hotel santarroseño donde se tomó la determinación, e irán al Mundial del año próximo como campeones junto a los aztecas. Los otros dos clasificados a la cita máxima que tendrá lugar en Colombia son Canadá y Venezuela.