Liga Municipal 2025: En Rucanelo quedaron definidos los semifinalistas de la Zona Norte

En Rucanelo se disputaron los partidos de cuartos de final de la Copa de Oro de Liga Provincial de Fútbol Municipal, donde quedaron definidos los semifinalistas de la Zona Norte.

Vértiz derrotó 3 a 1 a Costa de Ingeniero Luiggi; Agustoni empató –sin goles- con Conhello, y en los penales se impuso Agustoni; Van Praet goleó 3 a 0 Maisonnave; y finalmente Rucanelo y Quetrequén empataron 1 a 1, y por penales pasó Quetrequén.

SEMIFINALES – VÉRTIZ

El domingo 28 se jugarán las semifinales en Vértiz. Allí se enfrentarán Van Praet con Quetrequén, y Vértiz se medirá con Agustoni.