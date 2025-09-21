domingo 21, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Necrológica de Eduardo Castex – Domingo 21

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Cocheriacospecltda necrologica setiembre2023

Ha dejado de existir  en General Pico la vecina Agustina Romelia Quiroga (77 años). ños). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este lunes 22, a las 10 horas, en el cementerio local.

Informó Cochería Cospec Ltda

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Sancorseguro banner setiembre2025 lateralTecnohuose banner setiembre2025Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Cospecltda banner abril2025 400x300Refrigeradossantiago 15setiembreAntar banner abril2025