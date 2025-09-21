Necrológica de Eduardo Castex – Domingo 21

Ha dejado de existir en General Pico la vecina Agustina Romelia Quiroga (77 años). ños). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este lunes 22, a las 10 horas, en el cementerio local.
Informó Cochería Cospec Ltda
domingo 21, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
