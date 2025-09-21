Torneo Provincial 2025: Cinco punteros y no quedan equipos con puntaje ideal 

All Boys de Trenel en la Zona A, Atlético Santa Rosa y Alvear FC en la Zona B, Pico FC en la Zona C y El Pampero de Colonia Santa María en la Zona D, concluida la tercera fecha, lideran el Torneo Provincial 2025. En Eduardo Castex, Racing Club goleó 4 a 0 a Deportivo Winifreda, por la Zona D. LOS RESULTADOS – LAS POSICIONES Y LA PRÓXIMA FECHA

ZONA A

All Boys de Trenel derrotó 1 a 0 a All Boys de Santa Rosa, en el estadio José Gago, con un tanto de Alejandro Videla; y en el equipo santarroseño fue expulsado por Benjamín Portillo.

General Belgrano derrotó 2 a 1 a Juventud Regional de Miguel Cané. Dante Rojas puso en ventaja a los visitantes, y los capitalinos lo dieron vuelta con anotaciones de Emiliano Toledo y Nehuén Juárez. En el conjunto perdedor, fue expulsado Joaquín Taborda a los 38 minutos del complemento.

ZONA B

Deportivo Mac Allister fue goleado 4 a 0 por Alvear FB, en el estadio Semillero Pampeano. Los goles azules fueron marcados por Yael Ferreyra, Eric Rodas, Axel Bertaina y Celso Martín González. En el equipo capitalino fueron expulsados Luis Felipe Miranda y Joaquín Rantucho, en el complemento.

Por su parte, Costa Brava de General Pico venció 2 a 1 a Atlético Santa Rosa, con goles de Agustín López y Jairo Viola para los piquenses, y Martín Abraham había empatado transitoriamente para los santarroseños.

ZONA C

En Intendente Alvear, Ferro Carril Oeste derrotó 1 a 0 a Unión Deportiva Campos de General Acha, con una conquista de Marcos Azcurra.

En el otro partido, Unión de Miguel Riglos y Pico FC empataron sin goles.

ZONA D

En la Colonia Santa María, El Pampero empató 1 a 1 con Sportivo Independiente de General Pico, con goles de Mauro Rodríguez para los piquenses y Felipe del Año –en contra de su valla- para los locales.

En La Fortaleza alba de Eduardo Castex, Racing Club goleó 4 a 0 a Deportivo Winifreda, con goles de Nicolás Ortíz, Maximiliano Pascual –en dos ocasiones- y Silvio Suzan; y el arquero Bellendier le atajó un penal a Enzo Furch.

POSICIONES

Zona A: All Boys de Trenel, 7; All Boys de Santa Rosa, 4; General Belgrano, 3; y Juventud Regional, 2.

Zona B: Atlético Santa Rosa y Alvear FC, 6; Costa Brava, 4; y Deportivo Mac Allister, 1.

Zona C: Pico FC, 7; Unión de Miguel Riglos y Ferro de Intendente Alvear, 4; y Unión Deportiva Campos, 0.

Zona D: El Pampero, 7; Racing Club, 6; Sportivo Independiente, 2; y Deportivo Winifreda, 1.

PRÓXIMA FECHA

ZONA A

Juventud Regional vs General Belgrano

All Boys de Santa Rosa vs All Boys de Trenel

ZONA B

Alvear FC vs Deportivo Mac Allister

Atlético Santa Rosa vs Costa Brava

ZONA C

Pico FC vs Unión de Miguel Riglos

Unión Deportiva Campos vs Ferro de Intendente Alvear

ZONA D

Deportivo Winifreda vs Racing Club

Sportivo Independiente vs El Pampero