domingo 21, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Torneo Provincial 2025: Racing Club goleó a Winifreda en Castex

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Torneoprovincial racingclub deportivowinifreda garbiauriel 21setiembre2025

Racing Club goleó 4 a 0 a Deportivo Winifreda en el estadio La Fortaleza alba de Eduardo Castex, por la tercera fecha de la Zona D del Torneo Provincial 2025. El equipo castense le definió en siete minutos, entre los 33 y 40 del primer tiempo, y después dominó las acciones para lograr el segundo triunfo consecutivo.

Los goles racinguistas fueron convertidos por el delantero Nicolás Ortiz y por Maximiliano Pascual -en dos ocasiones- y Silvio Suzán.

El arquero Nicolas Bellendier le contuvo, a los 45 minutos del primer acto, un penal al mediocampista Enzo Furch.

Los locales fueron superiores a su rival, y en el primer acto pudo estirar aún más la diferencia, con situaciones claras que no pudieron aprovechar sus delanteros.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Tecnohuose banner setiembre2025Sancorseguro banner setiembre2025 lateralCospecltda banner abril2025 400x300Antar banner abril2025
Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Refrigeradossantiago 15setiembre