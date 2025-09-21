Torneo Provincial 2025: Racing Club goleó a Winifreda en Castex

Racing Club goleó 4 a 0 a Deportivo Winifreda en el estadio La Fortaleza alba de Eduardo Castex, por la tercera fecha de la Zona D del Torneo Provincial 2025. El equipo castense le definió en siete minutos, entre los 33 y 40 del primer tiempo, y después dominó las acciones para lograr el segundo triunfo consecutivo.

Los goles racinguistas fueron convertidos por el delantero Nicolás Ortiz y por Maximiliano Pascual -en dos ocasiones- y Silvio Suzán.

El arquero Nicolas Bellendier le contuvo, a los 45 minutos del primer acto, un penal al mediocampista Enzo Furch.

Los locales fueron superiores a su rival, y en el primer acto pudo estirar aún más la diferencia, con situaciones claras que no pudieron aprovechar sus delanteros.