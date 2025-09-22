El triste momento de Pampita: Desvalijaron su casa y se llevaron un celular con fotos de su hija Blanca

Carolina “Pampita” Ardohain fue víctima de un robo en su mansión en Barrio Parque, un exclusivo barrio de Palermo, mientras ella se encontraba de viaje en el exterior por trabajo. Los ladrones se alzaron con un importante botín.

Según la información proporcionada por el periodista Rodrigo Porto, los asaltantes lograron llevarse dinero en efectivo de una caja fuerte y diversos objetos de valor. Las autoridades ya se encuentran investigando el hecho para dar con los responsables.

La modelo, que llegó ayer por la noche al país, habló con la prensa sobre el robo y lamentó el hurto de un celular con fotos y videos de su hija Blanca, producto de su pasada relación con Benjamín Vicuña, quien falleció el 8 de septiembre de 2012.

“Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esos vídeos y fotos, que tienen un valor incalculable para mí, todo lo demás. Es lo único. Y agradecerle a Dios, que fue lo único que pensé de estas horas, porque no estábamos ni nosotros, ni nadie de la gente que trabaja conmigo, así que podría haber sido un muy mal momento para todos”, dijo visiblemente afectada por lo sucedido.

Sobre la investigación que se está llevando a cabo, Pampita solo pidió que se encuentre el celular: “Solo decir que hay secreto de sumario y no puedo decir nada sobre el tema, pero sí agradecer a Dios y pedir por esos teléfonos que no puedo encontrar ese material en ningún otro lado. Es la verdad”.

Si bien dijo no tener hipótesis del robo, mencionó su pedido de dejar de enfocar su vivienda en los medios, volviéndolo un lugar reconocible para muchas personas malintencionadas: “¿Cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa? Y lo dije reiteradas veces, cuando me mudé, cuando tuve problemas personales. Hay que cuidar la intimidad de la vivienda. Es peligroso”.

Por último, confesó que de momento no pensó en mudarse por “pasaron muy pocas horas” del hecho.