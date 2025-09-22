Expo Vivero 2025: Un encuentro de viveristas y familias en el Jardín Botánico de Toay

La ministra de la Producción, Fernanda González, presentó la 13ª Expo Vivero, que se realizará -el 11 y 12 de octubre- en el Jardín Botánico Provincial, con entrada libre y gratuita.

La tradicional feria reunirá a más de 50 viveristas, emprendedores y Viveros Forestales Provinciales, con una amplia oferta de especies nativas y exóticas, ornamentales, hortícolas y cítricos, además de accesorios de jardín. El evento, pensado para toda la familia, contará también con espectáculos artísticos pampeanos y patio de comidas en un entorno natural.

La ministra de la Producción, Fernanda González, destacó: “Se trata de una de las exposiciones más importantes de la Provincia, con mucha concurrencia de público en cada edición”. Por su parte, el intendente Ariel Rojas valoró que la Expo “conjuga objetivos: los viveristas venden, los gastronómicos trabajan y las familias disfrutan de un fin de semana cultural y productivo”.

“Siempre pensamos en un fin de semana de disfrute para la familia pampeana y de visibilizar el trabajo de producción que se realiza durante todo el año” (Fernanda González, ministra de la Producción).

Desde el Ministerio de la Producción remarcaron que en 2024 la Expo convocó a más de 33 mil visitantes, lo que exige una importante logística para garantizar el éxito de la nueva edición.

Con este evento, el Gobierno provincial refuerza su apoyo a la producción local, la cultura y la recreación comunitaria, consolidando a Toay como sede de uno de los encuentros más convocantes de la agenda pampeana.