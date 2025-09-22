Galería de fotos: Culminaron las celebraciones del 117 aniversario de Castex con un desfile y espectáculos

Con un desfile céntrico que contó con la participación de medio centenar de instituciones –educativas, deportivas y sociales- se desarrolló el acto central del 117 aniversario de Eduardo Castex. Anoche sobre Avenida Independencia, entre calles Don Bosco y Belgrano, se desarrollaba un festival musical con la actuación de Ballet Kimey, la Milonga en Eduardo Castex, el grupo folclórico Vinales y el cierre será con la banda “Facu y la Fuerza”.

El palco de las autoridades se ubicó frente al Reloj Cucu, y el desfile recorrió la Diagonal 9 de Julio, y el contorno de las plaza General San Martín, delimitado por las calles Don Bosco, Padre Durando, Almirante Guillermo Brown y Pablo Lacoste.

Estuvieron presentes funcionarios municipales y el diputado provincial Sergio Pregno. La intendenta Mónica Curutchet realizó un recontó de las acciones gubernamentales, y trazó lineamientos de su gestión en aspectos referidos al turismo, la educación y los servicios municipales, destacando la incorporación de nueva maquinarias adquiridas con un crédito a tasa cero del Programa provincial Mejoramiento del Parque Automotor, que financió el gobierno de La Pampa.

La comuna castense recibió $ 312 millones para mantener, reparar y adquirir equipamiento, y lo devolverá en 30 cuotas –mensuales y consecutivas- que serán descontadas en “forma automática” de la coparticipación mensual.

Con una buena asistencia de público en el corteo de la plaza céntrica, desfilaron las delegaciones educativas, los clubes –Racing Club, Club Estudiantil y Asociación Barrio Calandri-, las escuelas deportivas municipales, instituciones intermedias y una nutrida delegación de la Policía de La Pampa, entre otras.

Las actividades comenzaron desde temprano, porque a las 16 horas, se habilitó el Paseo de Artesanos en la plaza San Martín, y pasadas las 19 horas comenzó el desfile cívico militar.

Durante el desarrollo de las actuaciones artísticas, el público contó con una variada propuesta gastronómica, en los stands que instalaciones los emprendimientos locales.

La Asociación Barrio Calandri se presentó con sus inferiores.

La escuela de Patín Artístico se sumó al desfile céntrico.

La Iglesia Sagrado Corazón de Jesús fue una de las primeras delegaciones que recorrió las calles castenses.

El Newcom, un deporte que ha tenido un notable crecimiento en Eduardo Castex, se sumó con una delegación.

El Club Estudiantil desfiló con sus deportistas.

Los grupos de bailarines no solamente desfilaron, sino que también presentaron coreografías.

Las Bastoneras recogieron aplausos del público.

El Instituto Superior Policial de La Pampa desfiló con sus cadetes.

Los bomberos voluntarios participaron del desfile por los 117 años de la fundación de Eduardo Castex.

Los talleres municipales encabezados por un dinosaurio, mascota del Parque Prehistórico municipal, aportó colorido y alegría.

Los adultos mayores que asisten a diversos talleres, recorrieron las calles céntricas.

Los Centros Tradicionalistas también respondieron afirmativamente a la invitación para participar del evento dominical.

Algunos de los artistas que se subieron al escenario para conmemorar el 117 aniversario de la fundación de Eduardo Castex.