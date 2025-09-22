lunes 22, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Galería de fotos: Culminaron las celebraciones del 117 aniversario de Castex con un desfile y espectáculos

117aniversario desfile aerea 21setiembre2025 2

Con un desfile céntrico que contó con la participación de medio centenar de instituciones –educativas, deportivas y sociales- se desarrolló el acto central del 117 aniversario de Eduardo Castex. Anoche sobre Avenida Independencia, entre calles Don Bosco y Belgrano, se desarrollaba un festival musical con la actuación de Ballet Kimey, la Milonga en Eduardo Castex, el grupo folclórico Vinales y el cierre será con la banda “Facu y la Fuerza”.

El palco de las autoridades se ubicó frente al Reloj Cucu, y el desfile recorrió la Diagonal 9 de Julio, y el contorno de las plaza General San Martín, delimitado por las calles Don Bosco, Padre Durando, Almirante Guillermo Brown y Pablo Lacoste.

117aniversario desfile banderas 21setiembre2025

Estuvieron presentes funcionarios municipales y el diputado provincial Sergio Pregno. La intendenta Mónica Curutchet realizó un recontó de las acciones gubernamentales, y trazó lineamientos de su gestión en aspectos referidos al turismo, la educación y los servicios municipales, destacando la incorporación de nueva maquinarias adquiridas con un crédito a tasa cero del Programa provincial Mejoramiento del Parque Automotor, que financió el gobierno de La Pampa.

117aniversario desfile excombatientes malvinas 21setiembre2025

La comuna castense recibió $ 312 millones para mantener, reparar y adquirir equipamiento, y lo devolverá en 30 cuotas –mensuales y consecutivas- que serán descontadas en “forma automática” de la coparticipación mensual.

117aniversario desfile cdi 21setiembre2025

Con una buena asistencia de público en el corteo de la plaza céntrica, desfilaron las delegaciones educativas, los clubes –Racing Club, Club Estudiantil y Asociación Barrio Calandri-, las escuelas deportivas municipales, instituciones intermedias y una nutrida delegación de la Policía de La Pampa, entre otras.

117aniversario desfile racingclub 21setiembre2025

Las actividades comenzaron desde temprano, porque a las 16 horas, se habilitó el Paseo de Artesanos en la plaza San Martín, y pasadas las 19 horas comenzó el desfile cívico militar.

117aniversario desfile estudiantil pelotaapaleta 21setiembre2025

Durante el desarrollo de las actuaciones artísticas, el público contó con una variada propuesta gastronómica, en los stands que instalaciones los emprendimientos locales.

117aniversario desfile asociacionbarriocalandri abc 21setiembre2025

La Asociación Barrio Calandri se presentó con sus inferiores.

117aniversario desfile racingclub patinartistico 21setiembre2025

La escuela de Patín Artístico se sumó al desfile céntrico.

117aniversario desfile iglesia sagradocorazondejesus 21setiembre2025

La Iglesia Sagrado Corazón de Jesús fue una de las primeras delegaciones que recorrió las calles castenses.

117aniversario desfile racingclub newcom 21setiembre2025

El Newcom, un deporte que ha tenido un notable crecimiento en Eduardo Castex, se sumó con una delegación.

117aniversario desfile estudiantil 21setiembre2025

El Club Estudiantil desfiló con sus deportistas.

117aniversario desfile bailarines boleadoras 21setiembre2025

Los grupos de bailarines no solamente desfilaron, sino que también presentaron coreografías.

117aniversario desfile bastoneras 21setiembre2025

Las Bastoneras recogieron aplausos del público.

117aniversario desfile policiadelapampa cadetes 21setiembre2025

El Instituto Superior Policial de La Pampa desfiló con sus cadetes.

117aniversario desfile bomberosvoluntarios 21setiembre2025

Los bomberos voluntarios participaron del desfile por los 117 años de la fundación de Eduardo Castex.

117aniversario desfile eliminacionbarreras 21setiembre2025

Los talleres municipales encabezados por un dinosaurio, mascota del Parque Prehistórico municipal, aportó colorido y alegría.

117aniversario desfile adultosmayores 21setiembre2025

Los adultos mayores que asisten a diversos talleres, recorrieron las calles céntricas.

117aniversario desfile centrostradicionalistas 21setiembre2025

Los Centros Tradicionalistas también respondieron afirmativamente a la invitación para participar del evento dominical.

117aniversario artistas 21setiembre2025

Algunos de los artistas que se subieron al escenario para conmemorar el 117 aniversario de la fundación de Eduardo Castex.

