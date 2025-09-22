lunes 22, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Horóscopo semanal: Las predicciones del lunes 22 al domingo 28 de septiembre 2025

El horóscopo de la semana del lunes 22 al domingo 28 de septiembre de 2025 de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos tener cuidado.

Horóscopo del lunes 22 al domingo 28 de septiembre

♈ Aries (21 de marzo al 20 de abril) 

Semana de movimiento y desafíos. En lo laboral, se abren oportunidades si actuás con rapidez. En el amor, conviene escuchar más. Fin de semana ideal para descansar y recargar energía.

♉ Tauro (21 de abril al 21 de mayo) 

Los primeros días piden concentración en lo económico: ordená cuentas y evitá gastos excesivos. Hacia el viernes, la energía mejora con encuentros sociales y familiares.

♊ Géminis (22 de mayo al 21 de junio) 

La semana arranca con mucha actividad en comunicaciones y contactos. Atrevete a expresar ideas nuevas. El fin de semana trae planes divertidos y sorpresas.

♋ Cáncer (22 de junio al 22 de julio) 

Tus emociones estarán más intensas. Días clave para resolver asuntos familiares o del hogar. Hacia el fin de semana, la armonía regresa y te sentís más acompañado.

♌ Leo (23 de julio al 23 de agosto) 

Semana de brillo y protagonismo: podés destacarte en lo laboral o académico. En el amor, se pide paciencia para evitar choques. Domingo ideal para reencontrarte con amigos.

♍ Virgo (24 de agosto al 23 de septiembre) 

Los días traen orden y claridad mental. Buen momento para iniciar rutinas nuevas y resolver trámites. A mitad de semana podés recibir una noticia económica positiva.

♎ Libra (24 de septiembre al 23 de octubre) 

Tu costado social estará en primer plano. Semana para acuerdos, charlas y posibles reconciliaciones. Fin de semana con energía favorable para disfrutar del amor.

♏ Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre) 

Sentirás intensidad en tus vínculos. Evitá celos o discusiones innecesarias. En lo laboral, tu intuición te guía hacia decisiones acertadas. El domingo trae paz interior.

♐ Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) 

La semana te empuja a nuevos planes y aprendizajes. Buen momento para estudiar, viajar o conectarte con otras culturas. Energía alta para actividades deportivas o sociales.

♑ Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) 

Tu perseverancia rinde frutos: logros en lo económico o académico. En lo personal, alguien cercano busca tu apoyo. El fin de semana será ideal para planear metas a futuro.

♒ Acuario (21 de enero al 19 de febrero) 

La creatividad marca la semana: ideas nuevas y originales surgen en lo laboral. En lo afectivo, la comunicación será clave para aclarar malentendidos. Fin de semana con mucha vida social.

♓ Piscis (20 de febrero al 20 de marzo) 

Tu sensibilidad estará elevada y te dará inspiración. Semana favorable para proyectos artísticos o espirituales. En lo económico, cuidá los detalles. El domingo trae calma y conexión emocional.

