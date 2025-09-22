Martín Menem difundió una fake news contra Kicillof y generó críticas y burlas en las redes

Una vez más, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, volvió a ser blanco de críticas en las redes sociales, ya que en un intento por endilgarle a Axel Kicillof un supuesto nuevo impuesto a las billeteras virtuales, el diputado compartió la foto de un cartel que resultó ser falso.

El tuit, originalmente publicado por el influencer libertario Fran Casaretto, mostraba un cartel en el que supuestamente un local de empanadas anunciaba un recargo por pagar con Mercado Pago. La intención era acusar al gobernador bonaerense de crear un nuevo impuesto, algo que ya había sido desmentido por ARBA.

Sin embargo, el intento de criticar a Kicillof fracasó estrepitosamente. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en revelar que la foto era vieja, de 2022, y que no correspondía a un local de empanadas, sino a una farmacia.

El tuit de Menem fue rápidamente replicado, pero para ser repudiado y volverse blanco de una avalancha de memes y comentarios.