Netflix sale de compras y apunta a un estudio centenario

Según indicó el periodista Dylan Byers, la plataforma Netflix estaba considerando comprar la legendaria compañía Warner Bros. Eso no sería algo nuevo, ya que este último año otras compañías también fueron compradas y fusionadas con otras a modo de «alianzas», por lo cual una posible compra de la plataforma de streaming no sería descabellada.

Si bien aún no se sabe mucho más al respecto ni cómo avanzaron estas negociaciones, se rumora que otra compañía interesada en adquirir Warner Bros. es Paramount, quien el mes pasado también había sido adquirida por la compañía Skydance y fusionándose en Paramount Skydance Corp.

