lunes 22, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Neuquino volcó en la ruta provincial 18

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Vuelco nissanversa rutaprovincial18 doblas 22setiembre2025

Un automóvil volcó -este lunes- en la ruta provincial 18, a pocos metros del cruce con la ruta nacional 35, al oeste de Doblas. El conductor, neuquino, sufrió lesiones leves.

Fuentes de la Unidad Regional III, con sede en General Acha, dijeron que el siniestro vial ocurrió alrededor de las 11.30 horas a la altura del kilómetro 79 de la ruta provincial 18, publicó el diario La Arena.

El involucrado fue un Nissan Versa, al mando de un hombre (46 años) domiciliado en Junín de los Andes. Por razones que se trataban de establecer, el conductor perdió el control del auto y volcó. El rodado quedó apoyado sobre sus cuatro ruedas dentro de un predio rural.

El hombre sufrió lesiones leves, en su cuero cabelludo. En el lugar trabajó la policía de Ataliva Roca, además personal de salud pública.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Refrigeradossantiago 15setiembreTecnohuose banner setiembre2025Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Sancorseguro banner setiembre2025 lateralCospecltda banner abril2025 400x300
Antar banner abril2025