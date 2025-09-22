Neuquino volcó en la ruta provincial 18

Un automóvil volcó -este lunes- en la ruta provincial 18, a pocos metros del cruce con la ruta nacional 35, al oeste de Doblas. El conductor, neuquino, sufrió lesiones leves.

Fuentes de la Unidad Regional III, con sede en General Acha, dijeron que el siniestro vial ocurrió alrededor de las 11.30 horas a la altura del kilómetro 79 de la ruta provincial 18, publicó el diario La Arena.

El involucrado fue un Nissan Versa, al mando de un hombre (46 años) domiciliado en Junín de los Andes. Por razones que se trataban de establecer, el conductor perdió el control del auto y volcó. El rodado quedó apoyado sobre sus cuatro ruedas dentro de un predio rural.

El hombre sufrió lesiones leves, en su cuero cabelludo. En el lugar trabajó la policía de Ataliva Roca, además personal de salud pública.