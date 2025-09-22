Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025 y Yamal el Trofeo Kopa

En una noche histórica en el teatro Châtelet de París, Ousmane Dembélé se coronó con el Balón de Oro 2025 y quedó consagrado como el mejor jugador del planeta.

El delantero del PSG, que sucede en el palmarés a Rodri Hernández, superó en la votación a Lamine Yamal, la joven figura del Barcelona y su principal rival en la pelea por el galardón.

La temporada 2024-25 fue, sin dudas, la mejor de la carrera del francés. Reconvertido en “falso 9” por Luis Enrique, Dembélé fue determinante en el histórico triplete del PSG, que incluyó la tan ansiada Champions League, además de la Ligue 1 y la Copa de Francia.

Con 35 goles y 16 asistencias, fue el motor ofensivo del equipo, que también alcanzó el subcampeonato en el Mundial de Clubes. A sus 28 años, dejó atrás los fantasmas de las lesiones y la irregularidad que habían marcado sus primeros pasos como profesional.

El premio reconoce no solo sus números, sino su influencia en el juego: fue decisivo en las fases eliminatorias de la Champions, con goles clave ante el Bayern Múnich y en la final frente al Manchester City.

Ese rendimiento lo consolidó como líder de un PSG que, tras la salida de Kylian Mbappé, logró reinventarse y escribir la página más gloriosa de su historia.

En la rama femenina, Aitana Bonmatí volvió a llevarse el Balón de Oro, repitiendo el reconocimiento que había obtenido en 2023 y reafirmándose como la mejor jugadora del mundo.

TROFEO KOPA

El delantero Lamine Yamal se consagró nuevamente como el mejor jugador sub-21 del mundo al quedarse por segundo año consecutivo con el Trofeo Kopa, el galardón que entrega France Football al futbolista joven más destacado de la temporada.

El jugador del Barcelona era el gran favorito y cumplió con las expectativas, imponiéndose a una lista de candidatos de lujo que incluía a su compañero Pau Cubarsí, a los jugadores del PSG Joao Neves y Désiré Doué, y al central del Real Madrid Dean Huijsen.

A sus 18 años, Yamal sigue rompiendo récords y agrandando su leyenda. Pese a que todavía tiene edad para competir en las próximas tres ediciones del Trofeo Kopa, su nombre ya empieza a sonar con fuerza para el Balón de Oro, al que también está nominado en esta temporada.