Relatos salvajes en Santa Rosa: Le reclamó por una mala maniobra, se bajó de la pick up y lo apuñaló

Una violenta pelea, a lo «Relatos Salvajes», ocurrió este sábado a la tarde cerca de Casa de Gobierno. Tras una discusión de tránsito, un hombre fue apuñalado y otro terminó demorado.

De acuerdo con fuentes policiales, todo se originó este sábado a las 19.20 en la esquina de Padre Buodo y la avenida Luro.

En ese momento, un joven relató a los policías que circulaba en su moto por la rotonda del Centro Cívico en dirección hacia la Lisandro de la Torre.

El motociclista relató que en ese instante, una camioneta, marca Toyota Hilux, «se le tiró encima» al llegar al semáforo de esta arteria con la Luro.

De acuerdo con fuentes policiales, el motociclista le reclamó al conductor de la Hilux que tenga más cuidado.

Esto motivo a que el ocupante se bajara de la camioneta y enfurecido se dirigiera directo al motociclista que continuaba circulando.

«El conductor de la camioneta tenía un cuchillo, tipo verijero, con el que intentó en varias oportunidades apuñalarlo», sostuvieron las fuentes policiales.

El conductor de la camioneta le asestó una puñalada al motociclista en el pecho.

En el lugar, se reunió una importante cantidad de testigos que aprovechaban para filmar o tomar fotos con sus celulares.

Efectivos de la Seccional Primera llegaron de manera inmediata al lugar para disuadir la pelea. Un equipo del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) llegó al lugar y trasladó al herido al hospital Favaloro donde aún permanecía internado pero fuera de peligro. El agresor, por su parte, fue demorado por la Policía que además secuestró el arma blanca.