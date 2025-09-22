Trenelenses ganaron la Fiesta Nacional del Asador Criollo de Miguel Riglos

Una pareja de asadores trenelenses se consagró -este domingo- ganadora en la Fiesta Nacional del Asador Criollo de Miguel Riglos.

Desde la Municipalidad de Trenel felicitaron por el logro a Rodolfo Seia y Horacio Fiori. «Con enorme alegría y orgullo, felicitamos a la pareja de asadores integrada por Rodolfo Aníbal Seia (asador) y Horacio Rodolfo Fiori (fogonero), quienes obtuvieron el campeonato a nivel nacional, en la 6° Fiesta Nacional del Asador Criollo, en Miguel Riglos», publicaron en redes sociales.

La dupla fue subcampeona el año pasado y ahora volvieron a subirse al podio.