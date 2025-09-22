lunes 22, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Trenelenses ganaron la Fiesta Nacional del Asador Criollo de Miguel Riglos

Seiarodolfo fiorihoraciorodolfo asadores trenel campeones miguelriglos 21setiembre2025

Una pareja de asadores trenelenses se consagró -este domingo- ganadora en la Fiesta Nacional del Asador Criollo de Miguel Riglos. 

Desde la Municipalidad de Trenel felicitaron por el logro a Rodolfo Seia y Horacio Fiori. «Con enorme alegría y orgullo, felicitamos a la pareja de asadores integrada por Rodolfo Aníbal Seia (asador) y Horacio Rodolfo Fiori (fogonero), quienes obtuvieron el campeonato a nivel nacional, en la 6° Fiesta Nacional del Asador Criollo, en Miguel Riglos», publicaron en redes sociales.

La dupla fue subcampeona el año pasado y ahora volvieron a subirse al podio.

