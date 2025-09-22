Ziliotto inauguró torre de conectividad en Parque Luro: «En 2027 todas las comunas tendrán 4G»

El gobernador Sergio Ziliotto destacó que “no hay otra manera de construir igualdad de oportunidades que trabajando juntos, Estado, municipios y sector privado”. Además, valoró el turismo como una herramienta más para motorizar la economía y reiteró que en 2027 todas las localidades tendrán servicio de 4G. El Director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro, Alejandro López Quintero, aseguró que lo logrado y lo planificado a futuro “es posible gracias a la unión de esfuerzos y trabajo conjunto con el Gobierno provincial”.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó -este lunes- el acto de inauguración de la torre de conectividad móvil en la Reserva Provincial Parque Luro y la presentación oficial del nuevo producto turístico “Observación de aves en La Pampa”.

“RATIFICAMOS UN RUMBO Y UNA FORMA DE TRABAJO”

En su discurso, el gobernador Ziliotto destacó que la conectividad es un factor clave para garantizar igualdad de oportunidades en cada rincón de La Pampa. “Este acto tiene mucha significación acerca de lo que hoy estamos ratificando: no sólo un rumbo, no sólo un modelo de provincia, sino también una forma de trabajo. No hay forma de potenciar un modelo inclusivo si no tenemos muy en claro que el desarrollo pasa por la producción y el trabajo”, afirmó.

El mandatario pampeano subrayó la importancia de la articulación entre el Estado y el sector privado: “Estamos aquí ratificando una herramienta estratégica de cómo producir más y generar mayor desarrollo, trabajando codo a codo con el sector privado. En La Pampa hemos sabido salir de la falsa grieta entre lo público y lo privado: el camino es conjunto, a través del federalismo”, expresó.

«Estamos mostrando acciones que nos vinculan con el territorio a partir de los intendentes, aquí trabajamos con los 79 intendentes, con el jefe comunal de Casa de Piedra, en forma igualitaria llevando respuestas a cada rincón del territorio, no nos interesa el color político del intendente», afirmó.

Agregó que en La Pampa “podemos mostrar trabajo articulado con cada uno de los intendentes y con el sector privado, cosa que lamentablemente no pasa a nivel nacional, no hay un federalismo que hoy se practique en la República Argentina”. “Un gobierno –continuó- que ve a los gobernadores como enemigos, un gobierno que le cuesta mucho diseñar políticas en el territorio porque no lo conoce, es muy difícil gobernar o decidir sobre algo que no se lo conoce. Por eso quiero ratificar ese trabajo conjunto».

«En lo que tiene que ver con el turismo, seguiremos profundizando el turismo interno, que no sólo nos permita hacer conocer cada espacio de nuestra hermosa geografía, sino también el turismo sea un elemento más dinamizador de la economía local», aseguró.

Ziliotto anunció además que el objetivo de su gestión es alcanzar en 2027 la cobertura total de comunicaciones 4G en las 80 localidades de la provincia. “Lo hacemos gracias a una empresa comprometida, como Claro, que articula con el sector público. Si potenciamos nuestros activos, generamos mayor calidad de vida. El principal objetivo es seguir desarrollando La Pampa entre todas y todos”, sostuvo.



EL APORTE DE LA CONECTIVIDAD

El ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, remarcó la trascendencia de la inauguración: “Para nosotros, desde el Gobierno provincial y también desde Empatel, es una enorme satisfacción habilitar este servicio en un lugar emblemático para todos los pampeanos. Se trata de unir las necesidades de nuestra gente con las oportunidades del sector privado para que La Pampa sea una de las provincias con mejor cobertura y calidad de telecomunicaciones”.

Agregó que la provincia avanza hacia el objetivo de llegar al 2027 con el 100% de las localidades con cobertura 4G, así como con corredores viales estratégicos conectados.

“Esto es posible porque el Estado acompaña allí donde al mercado no le resulta atractivo invertir. La baja densidad poblacional no puede ser un obstáculo para el derecho a la conectividad, por eso seguimos generando respuestas que hacen de La Pampa un lugar digno de ser vivido”, afirmó.



COMPLETAR CON 4G EL MAPA PROVINCIAL

Por su parte, Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro, destacó la importancia del trabajo conjunto con la Provincia y Empatel: “Este acto demuestra que estamos cumpliendo el acuerdo para incorporar más localidades de La Pampa y llegar en 2027 a que todas cuenten con conectividad móvil 4G. Desde abril ya inauguramos cuatro sitios y seguiremos avanzando hasta completar el mapa provincial”.

En ese sentido, informó que ya se planifica la incorporación de nuevas localidades como Maisonnave, Abramo, Carro Quemado y El Durazno. “Atender áreas de baja densidad es un desafío que asumimos junto al Estado provincial. Estamos orgullosos de aportar más conectividad, no solo para los pampeanos, sino también para quienes visiten la provincia. Ampliar la cobertura es nuestra misión diaria como empresa, y hoy celebramos un nuevo paso en ese camino”, concluyó.