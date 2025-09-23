Alexis Mac Allister y Ailén Cova presentaron a Alaia, su primera hija: “Llegó el momento más lindo“

Alexis Mac Allister y Ailén Cova le dieron la dulce bienvenida a Alaia, su primera hija juntos, con un emotivo posteo en sus redes sociales. Si bien el parto estaba programado para el 26 de septiembre, la pareja del futbolista inició trabajo de parto antes de lo previsto.

La bebé Alaia nació el 22 de septiembre en Inglaterra, tras un duro trabajo de parto de parte de Cova, con la presencia de su familia que viajo desde Argentina.

El jugador del Liverpool compartió las imágenes de la pequeña siendo sostenida por él y su novia, dedicándole unas dulces palabras a ella en un emotivo posteo en Instagram.

“Alaia – 22/09/2025. Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas”, detalló sobre el parto.

En otra línea, Mac Allister agradeció a su pareja por convertirlo en padre: “Párrafo aparte para vos amor, re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. TE AMO ❤️”.

La relación entre el jugador y Ailén Cova tomó mucha trascendencia por la manera en la que él terminó su vínculo con su anterior novia, Cami Mayan, que la dejó tras haber salido campeón en el Mundial de Qatar 2022 para iniciar una relación con Ailén, su mejor amiga desde la infancia.