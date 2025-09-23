El castense Javier Motta nuevamente subió al podio en el Autódromo de La Pampa

El santarroseño Cristian Cortese se quedó con la victoria en la final del Turismo Pista Pampeano (TPP), que se disputó –el domingo- en el Autódromo Provincia de La Pampa. El podio se completó con el castense Javier Motta y Cornara. Luego se ubicaron Andrés Motta, Lucas Salvadori, Esteban Rojo y Periga. Julio Rodríguez, por su parte, quedó a tres vueltas.

Javier Motta destacó la paridad de los autos que compiten en esta categoría, e indicó que nuevamente lidera el campeonato y su hijo Andrés marcha segundo. “Somos tres o cuatro que estamos muy cerquita entre nosotros”, explicó en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz. ESCUCHE EL AUDIO