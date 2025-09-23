martes 23, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

El castense Javier Motta nuevamente subió al podio en el Autódromo de La Pampa

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Mottajavier mottaandres tpp autodromolapampa 19noviembre2024

El santarroseño Cristian Cortese se quedó con la victoria en la final del Turismo Pista Pampeano (TPP), que se disputó –el domingo- en el Autódromo Provincia de La Pampa. El podio se completó con el castense Javier Motta y Cornara. Luego se ubicaron Andrés Motta, Lucas Salvadori, Esteban Rojo y Periga. Julio Rodríguez, por su parte, quedó a tres vueltas.

Javier Motta destacó la paridad de los autos que compiten en esta categoría, e indicó que nuevamente lidera el campeonato y su hijo Andrés marcha segundo. “Somos tres o cuatro que estamos muy cerquita entre nosotros”, explicó en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz. ESCUCHE EL AUDIO

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Refrigeradossantiago 23setiembreCospecltda banner abril2025 400x300
Tecnohuose banner setiembre2025Antar banner abril2025Sancorseguro banner setiembre2025 lateralExpocastex2025 julio2025 lateral 400x533