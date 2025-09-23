Inauguraron Centro Integral de Rehabilitación en Miguel Riglos

En Miguel Riglos se inauguró el Centro Integral de Rehabilitación en Miguel Riglos, cuyas modernas instalaciones fueron diseñadas y pensadas para la atención de la demanda de toda la región.

El Centro cuenta con dos piletas de natación cubiertas, una semiolímpica para competencias deportivas y una de rehabilitación. El edificio también tiene infraestructura gastronómica, consultorios médicos y de rehabilitación para distintas patologías.

El subsecretario de Deportes, Ceferino Almudévar, no dudó en señalar que esta obra “cambiará la perspectiva de la salud y el deporte, no solo de esta localidad, sino de la región y de la Provincia”. “Se desarrollarán programas relacionados con la natación, como el Plan Provincial de Natación, como competencias provinciales. De acá van a surgir nadadores y va a surgir mucha gente que va a utilizar la natación como un estilo de vida, al deporte”, anticipó.

“Muy contentos de estar presentes en esta inauguración. Se trata de un espacio que cuenta con un natatorio climatizado, consultorios y áreas especialmente diseñadas para promover el deporte, la salud y la integración”, dijo el ministro Mario Rubén Kohan.

“Este nuevo Centro reafirma el compromiso con el bienestar y la calidad de vida de las familias pampeanas “, agregó.

El acto inaugural contó además con la presencia del ministro Diego Álvarez (Desarrollo Social y DDHH), además de otros funcionarios y diputados provinciales y autoridades municipales.

ESFUERZO INTEGRADO

Las gestiones para iniciar la obra fueron llevadas adelante durante la intendencia del actual diputado provincial Federico Ortíz. Al respecto, el legislador expresó el agradecimiento “al gobernador Sergio Ziliotto, con toda la gente, porque es una obra maravillosa, de mucho impacto en toda la región, que brinda muchísimo servicio y, como decíamos hoy, nos marca con hechos las diferencias que tenemos de lo que nosotros apreciamos a la gente y que nos brindamos a la gente”.

Finalmente, el intendente Descalzo dijo que esta es “una obra muy esperada, por toda la zona, por toda la región. Un sueño hecho realidad, un lugar con consultorios médicos, con piletas climatizadas, con restaurant, con una sala de spa. La verdad, es un sueño para todos los riglenses y muy contento de estar hoy inaugurándola”.

