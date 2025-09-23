JDP 2025: Los resultados de la primera jornada de las finales provinciales

Los Juegos Deportivos Pampeanos (JDP) Sub 16 –este martes- tuvieron una primera jornada a pleno en Santa Rosa, con la participación de más de 900 deportistas que representan a las 10 zonas en las que está divido el territorio pampeano.

Las tradicionales competencias son organizadas por la Subsecretaría de Deportes de La Pampa. Las delegaciones, encabezadas por los coordinadores zonales, llegaron a la capital pampeana para dirigirse al Albergue Provincial para cumplir con el trámite de acreditación, para luego dirigirse a los hoteles y posteriormente almorzar.

Las competencias iniciaron en horas de la tarde. Las canchas del Polideportivo Butaló fueron escenarios de los encuentros de vóley y el fútbol femenino.

En el gimnasio del Plan 5000 compite el vóley masculino; el atletismo tuvo acción en la pista de solado sintético del Parque Don Tomás.

La cancha del club Deportivo Mac Allister jugó el fútbol masculino; mientras que el básquet tuvo acción en las canchas de Estudiantes, All Boys y Belgrano.

En algunos de los resultados de ayer, en vóley masculino Santa Rosa (que representa a la Zona VII) venció a la Doblas (Zona I) 2 a 0; Intendente Alvear (Zona II) perdió ante Ingeniero Luiggi (Zona I) 2 a 0; y General Pico (Zona V) se impuso a Chacharramendi (Zona X) 2 a 0.

En vóley femenino, Santa Rosa (Zona VII) venció a General Acha (Zona IX) 2 a 0; General Pico (Zona V) a 25 de Mayo (Zona V) 2 a 0; Uriburu (Zona IV) a Trenel (Zona III) 2 a 0; y Embajador Martini (Zona I) a Alta Italia (Zona II) 2 a 0.

En atletismo femenino, Giuliana Antonelli Cena (Zona I) ganó en lanzamiento de bala, escoltada por Ludmila Malpassi (Zona I) y Catalina Conovaloff Frank (Zona IX).

En la final de los 800 metros, ganó Bianca Mensi Manzano (Zona II), relegando a Alma Barneix (Zona VII) y Antonela Córdoba (Zona VIII).



LO QUE SIGUE

Este miércoles y jueves continuarán los JDP en los mismos deportes, escenarios y horarios. Por la mañana la actividad arrancará a las 8 y finalizará a las 12 y por la tarde, desde las 15 a las 18 horas.

En tanto que el viernes se competirá únicamente de mañana, con entregas de premios en los mismos recintos deportivos. La acción arrancará a las 8 y concluirá a las 12 horas.