martes 23, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Jubilados, pensionados y retirados del ISS podrán participar del «Bingo Especial del Jubilado»

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Telebingo sorteo bolillas 22setiembre2025

El domingo 28 se realizará al finalizar los sorteos de Telebingo Pampeano, el sorteo del Bingo del Jubilado, destinado especialmente a personas jubiladas, retiradas y pensionadas de la Caja de Jubilaciones del Instituto de Seguridad Social de La Pampa, residentes en Argentina.  

A cada beneficiario se le asignó un cupón de bingo, que -para controlarlo el día del sorteo- podrá ser impreso desde la aplicación CUISS –Clave Única del ISS- donde se imprimen los recibos de haberes del SPS, o acercándose a buscarlo a las oficinas del ISS más cercanas.

Los premios en juego son bingo de $ 600.000 y línea de $ 60.000. Además, se realizarán 10 extracciones de cupones no ganadores, con premios de $ 30.000 cada uno.

Una vez concluido el sorteo se difundirá el extracto oficial con los números de cupones ganadores, que se publicarán también en la página web del ISS y en las redes sociales del SPS y DAFAS.

El sorteo será transmitido en vivo por la Televisión Pública Pampeana, Facebook y Youtube de Telebingo Pampeano.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Sancorseguro banner setiembre2025 lateralExpocastex2025 julio2025 lateral 400x533Antar banner abril2025
Refrigerados santiagoCospecltda banner abril2025 400x300Tecnohuose banner setiembre2025