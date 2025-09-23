Jubilados, pensionados y retirados del ISS podrán participar del «Bingo Especial del Jubilado»

El domingo 28 se realizará al finalizar los sorteos de Telebingo Pampeano, el sorteo del Bingo del Jubilado, destinado especialmente a personas jubiladas, retiradas y pensionadas de la Caja de Jubilaciones del Instituto de Seguridad Social de La Pampa, residentes en Argentina.

A cada beneficiario se le asignó un cupón de bingo, que -para controlarlo el día del sorteo- podrá ser impreso desde la aplicación CUISS –Clave Única del ISS- donde se imprimen los recibos de haberes del SPS, o acercándose a buscarlo a las oficinas del ISS más cercanas.

Los premios en juego son bingo de $ 600.000 y línea de $ 60.000. Además, se realizarán 10 extracciones de cupones no ganadores, con premios de $ 30.000 cada uno.

Una vez concluido el sorteo se difundirá el extracto oficial con los números de cupones ganadores, que se publicarán también en la página web del ISS y en las redes sociales del SPS y DAFAS.

El sorteo será transmitido en vivo por la Televisión Pública Pampeana, Facebook y Youtube de Telebingo Pampeano.