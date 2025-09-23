Lanzaron un nuevo atractivo turístico: “Observación de aves en La Pampa”

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó la presentación del nuevo producto turísitico “Observación de aves en La Pampa” en la Reserva Provincial Parque Luro. El secretario de Turismo, Saúl Echeveste, centró su mensaje en la importancia de sumar la observación de aves a la oferta provincial como una propuesta innovadora y de alcance federal.

“La provincia alberga alrededor de 320 especies, distribuidas en tres ecorregiones: el caldenal, el monte de llanura y mesetas, y el espinal. Su ubicación estratégica en el centro del país, el cuidado del medio ambiente y el estado de sus rutas hacen que La Pampa sea un destino privilegiado para los amantes de esta actividad”, señaló.

Echeveste explicó que la iniciativa busca diversificar los productos turísticos, generar oportunidades en cada localidad y dar a conocer la riqueza natural de la provincia. “Este nuevo producto nos permitirá hacer aún más visible a La Pampa, mostrar su biodiversidad y convertir al turismo de naturaleza en un dinamizador de la economía local”, afirmó.

El funcionario provincial recordó que la Reserva Provincial Parque Luro también logró avances trascendentales, como el acceso al agua potable y ahora a la conectividad: “dos sueños cumplidos gracias a decisiones políticas de nuestro gobernador” Sergio Ziliotto. Finalmente, agradeció a los intendentes, referentes turísticos y equipos técnicos que trabajaron para hacer realidad esta propuesta: “Gracias nuevamente, Gobernador, por acompañar cada una de las iniciativas que llevamos adelante desde la Secretaría en conjunto con cada uno de los empleados y empleadas que la integran”.

