Más de 900 deportistas Sub 16 participarán en los Juegos Deportivos Pampeanos 2025

En Santa Rosa hoy comenzará la actividad que reunirá a casi un millar de atletas y es organizada por la Subsecretaría de Deportes de La Pampa.

La acreditación se realizará este martes -desde las 8 a las 12 horas- en el Albergue Provincial. Al mediodía las delegaciones almuerzan y desde las 15 hasta las 19 se disputa la primera jornada de competencia: el atletismo compite en la pista de solado sintético del Parque Don Tomás; el fútbol 11 masculino y femenino se juega en las canchas del Polideportivo Butaló.

El vóley masculino tendrá como escenario la cancha del barrio Plan 5000 y el vóley femenino compite en la cancha del Polideportivo Butaló. En básquet femenino disputa los encuentros en el estadio del Club Estudiantes y el básquet masculino en los Clubes de All Boys y Belgrano.

El miércoles y el jueves continúan los Juegos en mismos escenarios y horarios. Por la mañana la actividad arranca a las 8 y finaliza a las 12 horas y por la tarde desde las 15 a las 18 horas.

En tanto que el viernes se compite solamente en horario matutino, con entregas de premios en los mismos recintos deportivos. La acción comienza a las 8 y concluye a las 12 horas.