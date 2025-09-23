Realizó una maniobra imprudente y provocó un triple choque en la ruta provincial 101

El conductor de la camioneta que provocó un triple choque el viernes a la noche sobre la ruta provincial 101, a escasos kilómetros de General Pico, quedó imputado en una causa penal y fue inhabilitado de manera provisoria para conducir.

Juan Pablo Redondo, de 45 años, conducía una camioneta Volkswagen Amarok el viernes a la noche, cuando intentó un sobrepaso con doble línea amarilla, mientras se dirigía desde Speluzzi hacia General Pico y ocasionó un triple choque, en el que una mujer sufrió una fractura en una pierna, publicó el diario La Arena.

El conductor quedó detenido tras el choque y luego se le formalizó una investigación Fiscal Preparatoria en los Tribunales de General Pico, en el marco de una audiencia que coordinó el juez de control Heber Pregno, y de la que participaron, el defensor privado, Fernando Bardín; y el fiscal de la fiscalía temática de delitos contra las personas, Guillermo Komarofky.

El juez le formalizó una causa penal por los delitos de Lesiones graves agravadas por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, violación de la señal de tránsito que indica el sentido de circulación y obrar con culpa temeraria, en un hecho; y por el delito de Lesiones leves culposas, en cuatro hechos, en concurso ideal.

Además, Pregno hizo lugar al pedido de la Fiscalía al inhabilitar a Redondo de manera provisoria para conducir vehículos con motor, por el plazo de la investigación fiscal preparatoria.

Imprudencia.

El siniestro ocurrió cerca de las 21, en el tramo de la ruta 101 que une a General Pico con Speluzzi. Redondo conducía unaVW en dirección a Speluzzi, localidad en la que reside, cuando en plena curva intentó un sobrepaso y chocó de frente con un Chevrolet Aveo en el que viajaba en sentido contrario, una pareja de Metileo junto a su nieto de 6 años de edad. A su vez, el Aveo chocó con un Renault Logan que viajaba detrás de la camioneta en dirección a Speluzzi, al mando de una mujer.

En el lugar del siniestro trabajó personal policial de la Comisaría Primera y de la Agencia de Investigación Científica, que realizó diferentes mediciones y pericias, a fin de establecer la mecánica del siniestro y determinar responsabilidades. También trabajó personal del Servicio de Emergencias Médicas, que a bordo de diferentes unidades trasladó a los heridos al Hospital Gobernador Centeno, entre ellos, a la conductora del Logan, que ingresó con una fractura en una de sus piernas y tuvo que ser sometida a una cirugía.

Komarofky señaló que la Fiscalía se opondrá a que el imputado acceda al beneficio de una “suspensión del proceso a prueba” para resolver el caso, dado la gravedad del hecho que se investiga.