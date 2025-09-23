martes 23, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
UNLPam: El Colegio Agropecuario incorporó un tractor y brindaron capacitación a estudiantes

Unlpam facultad cienciasveterinarias colegiopreuniversitario tractor 18setiembre2025

El Colegio Preuniversitario Agropecuario de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), dependiente de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV), recibió el tractor John Deere 6100 E modelo 2023. En la jornada se dictó una capacitación teórico-práctica sobre su buen uso y mantenimiento. La actividad fue brindada por un agente comercial y un representante técnico de la empresa pampeana, y contó con la participación de estudiantes de 4° a 7° año, docentes de aulas y MEPs, nodocentes y autoridades.

La adquisición de este tractor es resultado de un acuerdo firmado previamente entre la Cooperadora de la FCV y Diesel Lange, en un ejemplo de alianza público-privada orientada a fortalecer la formación de recursos humanos en el ámbito agropecuario.

La firma del acuerdo contó con la presencia de la Presidenta de la Cooperadora, Médica Veterinaria Karina Poma; la Rectora del Colegio, Ingeniera Vanina Canobas; y el Decano de la Facultad, Magister Abelardo Mario Ferrán.

Esta compra es fundamental para la institución, que hasta ahora contaba con tractores muy antiguos —un Fiat 780 de los años 60 y un John Deere 3420 modelo 1971—, obsoletos y riesgosos para las actividades prácticas de los y las estudiantes.

Unlpam facultad cienciasveterinarias colegiopreuniversitario tractor 18setiembre2025 2

La empresa realiquense ofreció un financiamiento a tres años y la capacitación gratuita de docentes, estudiantes y personal, facilitando el acceso a equipamiento acorde con las necesidades tecnológicas actuales del sector agropecuario.

“Agradecemos la confianza y el acompañamiento de Diesel Lange, que permite dotar al Colegio de una unidad motriz de alta tecnología y formar recursos humanos con capacidades reales. Este tipo de acciones demuestra la importancia de las alianzas público-privadas orientadas a mejorar las capacidades técnicas de nuestros recursos humanos, contribuyendo a que La Pampa se consolide como una provincia más productiva y competitiva”, destacaron desde la FCV.

