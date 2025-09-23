UNLPam: El Colegio Agropecuario incorporó un tractor y brindaron capacitación a estudiantes

El Colegio Preuniversitario Agropecuario de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), dependiente de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV), recibió el tractor John Deere 6100 E modelo 2023. En la jornada se dictó una capacitación teórico-práctica sobre su buen uso y mantenimiento. La actividad fue brindada por un agente comercial y un representante técnico de la empresa pampeana, y contó con la participación de estudiantes de 4° a 7° año, docentes de aulas y MEPs, nodocentes y autoridades.

La adquisición de este tractor es resultado de un acuerdo firmado previamente entre la Cooperadora de la FCV y Diesel Lange, en un ejemplo de alianza público-privada orientada a fortalecer la formación de recursos humanos en el ámbito agropecuario.

La firma del acuerdo contó con la presencia de la Presidenta de la Cooperadora, Médica Veterinaria Karina Poma; la Rectora del Colegio, Ingeniera Vanina Canobas; y el Decano de la Facultad, Magister Abelardo Mario Ferrán.

Esta compra es fundamental para la institución, que hasta ahora contaba con tractores muy antiguos —un Fiat 780 de los años 60 y un John Deere 3420 modelo 1971—, obsoletos y riesgosos para las actividades prácticas de los y las estudiantes.

La empresa realiquense ofreció un financiamiento a tres años y la capacitación gratuita de docentes, estudiantes y personal, facilitando el acceso a equipamiento acorde con las necesidades tecnológicas actuales del sector agropecuario.

“Agradecemos la confianza y el acompañamiento de Diesel Lange, que permite dotar al Colegio de una unidad motriz de alta tecnología y formar recursos humanos con capacidades reales. Este tipo de acciones demuestra la importancia de las alianzas público-privadas orientadas a mejorar las capacidades técnicas de nuestros recursos humanos, contribuyendo a que La Pampa se consolide como una provincia más productiva y competitiva”, destacaron desde la FCV.