Ziliotto consideró que el endeudamiento con el Tesoro de EE.UU “debe pasar por el Congreso”

El gobernador Sergio Ziliotto se expresó sobre las retenciones cero anunciadas por el Gobierno Nacional, el desfinanciamiento de la Ley Nacional de Discapacidad y la posibilidad que se sume deuda externa. “Son manotazos de ahogado” de un gobierno que tiene “como única herramienta el endeudamiento” y advirtió que un eventual nuevo crédito externo “debe pasar por el Congreso de la Nación”, expresó.

RETENCIONES Y LEY DE DISCAPACIDAD DESFINANCIADA

“Son manotazos de ahogado, una desprolijidad más que marcan que este programa económico del Gobierno Nacional, como lo advertimos desde el primer momento, no cierra por ningún lado”, dijo Ziliotto.

Destacó que el programa económico nacional “es inconsistente, gira para un lado cambia para otro buscando de qué manera sostienen un modelo financiero y no un modelo de producción y trabajo”.

“Lamentablemente es algo que avizoramos y advertimos. Es imposible gobernar a partir de un modelo de ajuste, represión y crueldad, al que día a día se le agrega mayor endeudamiento”, expresó.



NUEVO ENDEUDAMIENTO: “DEBE PASAR POR EL CONGRESO”

El mandatario pampeano también se refirió sobre la posibilidad que el Gobierno Nacional continúe endeudándose, ahora con el Tesoro de los Estados Unidos. “Es lamentable que a este modelo de ajuste y crueldad se le sume mayor endeudamiento”, expresó.

“La única herramienta que tiene el Gobierno Nacional para seguir adelante es el mayor endeudamiento. Lamentablemente no sabemos cuál será el costo, por eso si hay algo que debe ser innegociable es que debe pasar por el Congreso de la Nación”, subrayó el gobernador Ziliotto.



DESEMBARCO DE CLARÍN

Ziliotto aclaró que las licencias las otorga el Gobierno Nacional, pero advirtió que desde el gobierno provincial “vamos a garantizar desde nuestras posibilidades y competencias es estar cada vez más cerca del sistema cooperativo”.

“Sabemos que las cooperativas pueden competir, pueden brindar servicios de calidad y ahí vamos a estar juntos acompañando con inversiones y políticas públicas”, enfatizó el mandatario pampeano.