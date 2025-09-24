Candidata libertaria en Río Negro recibió un préstamo irregular del Nación por $ 225 millones

Lorena Villaverde, la candidata a senadora de Karina Milei en Río Negro, recibió un préstamo irregular del Banco Nación en enero de 2025 por $225 millones de pesos. La sucursal de Cipolletti había rechazado su carpeta porque no cumplía los requisitos, pero después de una reunión al más alto nivel en Buenos Aires, la diputada logró destrabarlo.

«Este papel que tengo en mis manos es el certificado de antecedentes penales emitido por la Justicia donde consta que no tengo causa judicial alguna. Tengo mis manos y mi conciencia bien limpias», dijo Villaverde en la última sesión de diputados mientras agitaba una hoja.

Al parecer, las cuentas de la diputada no están tan claras como presume: en río Negro comentan que tendría causas en curso en la justicia argentina y también en Estados Unidos.

Los fondos habrían sido liberados por orden del mismísimo Daniel Trillard, presidente del Banco Nación y muy cercano a Villaverde. Suelen compartir actividades en la provincia de la diputada. Según confirmó a LPO una fuente al tanto del irregular trámite, un llamado del titular del BNA destrabó el crédito que en la sucursal de Cipolletti le habían negado.

«Es un escándalo lo que pasó. Villaverde no pasa ni una búsqueda de Google», dijo la fuente del Nación, azorada por el manejo del titular de la entidad.

Es un escándalo lo que pasó. Villaverde no pasa ni una búsqueda de Google.

Un juicio por tráfico de drogas, embargos por estafas, denuncias por robos de boletas y afiliaciones truchas no impidieron que el Banco Nación le otorgara el crédito para comprar una casa en un coqueto barrio cerrado de Cipolletti.

Desde allí Villaverde publica videos nadando en la pileta en pleno invierno para hacer «crioterapia». La casa estuvo publicada en un portal de operaciones inmobiliarias por 395 mil dólares.

La casa está ubicada en el barrio privado Los Patricios II y Villaverde la compró con un crédito UVA. La diputada debió mudarse cuando comenzaron los problemas en una ciudad vecina. Había vendido terrenos en un desarrollo urbanístico de Las Grutas que no tenía servicios y nunca pudieron ser escriturados.

Con algunas de las víctimas llegó a un arreglo extrajudicial por 12 millones de pesos, pero por la causa que está en Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Familia N°9 de San Antonio Oeste fue embargada por 50 millones de pesos en agosto de 2025.

La casa de Cipolletti no figura en la declaración jurada que presentó en el Congreso. Allí aparecen propiedades en Escobar, un terreno en las Grutas y otro en un barrio cerrado de Neuquén además de una lancha, un BMW X3, una Amarok y una Dodge RAM.

Villaverde enfrenta problemas judiciales en Estados Unidos donde su ex pareja fue acusada de tráfico de drogas.

Si bien afirmó que tiene las «manos limpias», la legisladora enfrenta además un expediente en Estados Unidos. «Las causas de acá no tienen sentencia, la que está abierta está en EEUU. Por eso no puede entrar allá», explicaron desde Río Negro.

Villaverde fue acusada junto a una ex pareja por tráfico de drogas en EEUU, como recordó Martín Soria, uno de sus contrincantes de Río Negro.

Resultó procesada en 2002 por el Título XLVI, artículo 893.135 del estatuto del estado de Florida. Esa norma se aplica a quienes son descubiertos con cantidades que van desde los 400 gramos hasta los 150 kilogramos de cocaína.