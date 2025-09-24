Chicas desaparecidas en La Matanza: Confirmaron el hallazgo de tres cuerpos e investigan «pista narco»

La Policía bonaerense confirmó este miércoles el hallazgo de tres cuerpos en los allanamientos y rastrillajes por la búsqueda de las jóvenes Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en Florencio Varela y hay hermetismo. Según trascendió, en el lugar del macabro hallazgo se habría llevado a cabo una «fiesta narco» de una banda del barrio 1-11-14.

Efectivos que están abocados al operativo aseguraron que el resultado es «positivo» y se estima que en las próximas horas habrá confirmación oficial. La Policía Científica, por su parte, ya se encuentra peritando los cuerpos encontrados. Por el momento hay cuatro detenidos y una de ellas, según trascendió, habría confesado que «se mandó una cagada».

Según detallaron fuentes a la agencia Noticias Argentinas, uno de los cuerpos fue encontrado enterrado en el patio de una casa, mientras que el segundo fue hallado calcinado dentro de una camioneta blanca, la cual tiene características similares a la que se habrían subido las chicas el pasado viernes, último día en el que fueron vistas.

Fue este martes por la noche cuando comenzaron los procedimientos en los que se constató la presencia de manchas hemáticas en un campo y se produjo la detención de al menos cuatro personas. Los operativos en la zona derivaron de la detección de la última conexión localizada de la antena celular de una de las jóvenes desaparecidas.

Las autoridades llevaron a cabo un allanamiento de urgencia en una vivienda de la zona que el viernes por la noche había sido alquilada por una banda perteneciente al barrio 1-11-14 y en donde se había organizado una «fiesta narco».

Según trascendió, dentro de la vivienda allanada las autoridades se encontraron con un hombre y una mujer que «limpiaban con lavandina restos de sangre que había por todos lados». Tras las primeras averiguaciones, se dio con un hotel de la zona donde se realizó otra pesquisa y fueron detenidos otro hombre y otra mujer, esta última dueña de la casa allanada y quien contrató a los dos primeros detenidos para limpiar el lugar.

«Un horror», manifestó una fuente en diálogo con Todo Noticias (TN) sobre la escena del crimen que habrían encontrado los efectivos de la Policía en la vivienda ubicada en Chañar y Río Jachal. Según se conoció, uno de los cuerpos tendría signos de desmembramiento y otro tendría una bolsa en la cabeza.

La impactante escena del crimen fue hallada a más de 30 kilómetros de distancia de donde las jóvenes fueron vistas por última vez. Las tres se habrían acercado hasta allí para participar de una fiesta, aunque luego no se supo más de ellas.