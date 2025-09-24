El Festival de Jesús María presentó la grilla de su 60° edición

El Festival de la Doma y el Folklore de Jesús María, uno de los festivales insignias de Córdoba, cumple 60 años y lo festeja con una grilla impresionante bajo el lema “el cumpleaños más largo del mundo”.

Desde el 8 al 18 de enero, el Anfiteatro José Hernández volverá a ser escenario de 10 veladas únicas con grandes artistas, gastronomía y la doma de cada año. Este miércoles ya se confirmaron los artistas aunque aún resta que se conozca quién estará cada día.

Artistas confirmados para la 60 edición del Festival de la Doma y Folklore de Jesús María

Los artistas confirmados hasta el momento son: Cazzu, Abel Pintos, Soledad, Chaqueño Palavecino, Luciano Pereya, Los Manseros Santiagueños, Jorge Rojas, El Indio Lucio Rojas, Los Palmeras, Dúo Coplanacu, Raly Barrionuevo, Sergio Galleguillo, Jairo, Los Tekis, Ke Personajes, Ahyre, Destino San Javier, Los Carabajal, Nahuel Pennisi, Juan Fuentes, Carafea, Orellana Lucca, Flor Paz, Los 4 de Córdoba, Cristian Herrera, La T y la M, DJ Fer Palacio, Campedrinos, Trajinantes, Lucas Sugo, Los Nombradores del Alba, La Callejera, Cabales y Canto 4, Kepianco, Diableros jujeños, Guitarreros, Las Voces de Oran, Bien Argentino, Ceibo, Sant2, Piko Frank, Chequelo, Jessica Benavidez, Lautaro Rojas, Angelo Aranda, Decime Chango, Maggie Cullen y Paquito Ocaño.

Además se suman artistas cuarteteros como LBC y Euge Quevedo, La Konga, El Loco Amato, Desakta2, Damián Córdoba, Ulises Bueno, Q’Lokura, Los Herrera, Magui Olave y Simón Aguirre.